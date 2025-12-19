Mugardos informa sobre los trabajos en curso para restablecer la iluminación afectada por los temporales

Compartir Facebook

El Concello de Mugardos informa que continúa realizando intervenciones en distintos puntos del municipio para solucionar las averías registradas en el alumbrado público durante los últimos temporales. Las intensas lluvias de las últimas semanas han provocado acumulaciones de agua que afectaron a diversas canalizaciones y cuadros eléctricos, generando cortes puntuales en varias zonas.

Los equipos de mantenimiento, junto con la empresa colaboradora, están actuando de manera progresiva en cada incidencia detectada, priorizando las áreas con mayor afección y garantizando la seguridad durante todas las intervenciones. Además, se están realizando revisiones adicionales para evitar nuevas incidencias mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

El concejal de Obras, Servicios, Medioambiente e TICs, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, destacó el esfuerzo que se está realizando desde el departamento para restablecer la normalidad cuanto antes. “Los temporales han puesto de manifiesto averías ocultas que se activan con la acumulación de agua. Estamos trabajando de forma continuada para identificar todos los puntos afectados y actuar de inmediato. Agradecemos la paciencia de los vecinos y queremos asegurarles que el servicio está volcado en resolver cada incidencia con la mayor rapidez posible” señaló. Kuntz añadió que “estas situaciones muestran la importancia de seguir renovando poco a poco las infraestructuras eléctricas del municipio, muchas de ellas antiguas y vulnerables a fenómenos meteorológicos intensos”.

El Concello continuará informando a la ciudadanía de los avances en los trabajos y recuerda que los vecinos pueden comunicar cualquier incidencia en el alumbrado a través de los canales habituales de atención municipal.