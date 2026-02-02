La obra ‘As Mouras’ en Fene, del pontés Wedo Goás, elegida mejor mural del mundo 2025

Compartir Facebook

El mural «As Mouras», obra del artista nacido en As Pontes Edgar Goás Blanco (Wedo Goás), ha sido elegido mejor mural del mundo en la categoría Expert Spotlight 2025 de la plataforma Street Art Cities. La extraordinaria obra se extiende sobre los muros laterales de dos edificios de la calle Río Cádavo, en Perlío (Fene), donde fue creada durante el festival Perla Mural Fest 2025. Se trata del tercero nombramiento consecutivo del festival pera una obra mural en Fene.

El jurado internacional de expertos , mediante votación privada al conceder el premio al mural «As Mouras» ha introducido al municipio fenés en el mapa internacional del muralismo actual destacando la calidad técnica del mural como su capacidad para generar un profundo impacto social y emocional en la comunidad, transformando un espacio residencial en un punto de atracción artística y cultural y convirtiéndose en un símbolo de identidad local.

EDGAR GOÁS BLANCO

Nació en As Pontes, el 18 de julio de 1990. Desde pequeño, Edgar mostró un gran interés por el dibujo y la creatividad. Estudió grabado y serigrafía en la Escuela Ramón Falcón (Lugo), ilustración en la Escuela Pablo Picasso (A Coruña), y se licenció con matrícula de honor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

Comenzó pintando en espacios industriales y abandonados de su pueblo natal, y desde 2017 trabaja como muralista profesional, participando en más de 30 festivales internacionales de muralismo de España, Portugal, Italia y Alemania.

Su estilo realista fusiona el impresionismo con un enfoque contemporáneo, frecuentemente enfocado en temas sociales o en tradiciones culturales locales.

Además de la pintura mural, su trabajo abarca escenografía, escultura, instalaciones inmersivas, videomapping, animación, videoclips, diseño de ropa, portadas de discos, modelado 3D y escultura en realidad virtual.

FELICITACIÓN DE LA ALCALDESA DE FENE

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, celebró el reconocimiento internacional del mural «As Mouras», de Wedo Goás, como Mejor Mural del Mundo 2025 en la categoría Expert Spotlight de la plataforma Street Art Cities.

Destacó que “este premio volve situar a Fene no mapa mundial da arte urbana e confirma que a aposta polo Perla Mural Fest é unha aposta polo talento, pola cultura contemporánea e pola identidade”.

Permuy felicitó al autor, Edgar Goás, por su trabajo “potente e profundamente conectado coa identidade do folclore galego”, y también a la organización del Perla Mural Fest, “que con só tres edicións suman outros tres recoñecementos de Mellor Mural do Mundo, convertendo ao noso concello nun museo ao aire libre de referencia, do que toda a veciñanza pode sentirse orgullosa.»