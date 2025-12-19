La Armada celebró el tradicional concierto de Navidad, en Ferrol

Compartir Facebook

La Armada celebró en la tarde de este jueves , día 18, el tradicional concierto de Navidad en la Iglesia Castrense de San Francisco de Ferrol, en el que se registró una notable asistencia de público y que se puede calificar como extraordinario.

Entre los asistentes se encontraban el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, VA Vicente Rubio Bolívar y el general jefe de las Fuerzas de Protección de la Armada, Manuel García Ortiz acompañados por sus esposas, así otros muchos miembros de la Armada acompañados de sus familias, que siguieron con mucha atención todo el programa preparado para este concierto navideño.

El concierto estuvo dividido en dos partes. Comenzó con la coral del Club Deportivo Social y Cultural de la Armada “El Montón” de Ferrol “Diciendo Cantares”, que Interpretaron un repertorio de canciones de temática clásica y navideña: “Compañeira” de, J. Dominguez; “Zarzarrosa”, de H. Werner; y las tradicionales “El Abeto” y “Duerme el niño Jesús” de Alemania y de Hawai respectivamente. La coral estuvo dirigida por Pascual Montesinos Orts.

A continuación, la Unidad de Música del Tercio del Norte, agrupación musical con más de 150 años de historia, interpretó los temas “Cerca de ti Señor “con arreglo de L. García Cortizas, “Last Chistmas” Wham, con arreglo de A. Watkin, “Poco Allegreto” de J. Brahms, “Unas Navidades en España”, de L. García Cortizas, “Esencia Galega”, de L. García Cortizas, y “We wish you a Mambo Christmas”, de E. Morales. La dirección correrá a cargo del subteniente Pedro Vicente Pina Requena y del comandante Luis García Cortizas.

Por último, y como es tradicional, la coral y la Unidad de Música interpretaron villancicos y canciones populares de manera conjunta, poniendo el broche final a una velada musical emocionante, de casi dos horas premiada con numerosos aplausos por parte de los asistentes.

Y el concierto se dio por finalizado con la interpretación por parte de la Unidad de Música de la popular «Banderita»