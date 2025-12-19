El Valdetires Ferrol cierra este 2025 este sábado en Esteiro ante Ourense Ontime “B”

Compartir Facebook

Última función de este 2025 para el Valdetires Ferrol y lo hará este sábado en el Pabellón de Esteiro recibiendo al Ourense Ontime “B”, en la 14ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará a partir de las 17:00 horas.

Las ferrolanas esperan “dar una buena imagen” delante de su afición, afirmaba en la víspera su entrenador Manu Lombardía, afrontándolo “con ganas de acabar este año de la mejor forma posible”, llegando a este partido en el 10º puesto de la tabla, con 15 puntos, a la espera de completar su partido suspendido ante San Pablo Eivissa.

Se verán las caras ante un conjunto ourensano “peligroso, joven y que aprieta mucho”, algo que caracteriza a un equipo filial, a pesar de cerrar la clasificación general, en el 16º puesto, con 4 puntos, conseguidos precisamente en estas tres últimas jornadas, por lo que el Valdetires Ferrol tendrán que estar “serias” para evitar pérdidas en su salida de presión “y ser intensas en el juego, aprovechando las ocasiones que tengamos en el juego y que no se nos haga cuesta arriba.”

Para este partido espera contar con todas las jugadoras disponibles, tras varias semanas con bajas por lesión, como era el caso de Luin o Irene Cela “y se fueron reincorporando poco a poco”, en un partido en el que volverán a contar con jugadoras de su propio filial y del Lago Sport, gracias al convenio de filialidad suscrito con la entidad de As Pontes.

El 25 de enero se completará el partido ante San Pablo Eivissa

El inicio de 2026 será intenso para las ferrolanas, tras confirmarse la fecha de la reanudación del último partido en casa ante el San Pablo Eivissa, de la 12ª jornada, suspendido con 2-0 en el marcador a falta de 4:05 minutos para el descanso por la gran condensación en la pista el pasado 6 de diciembre. Se completará el domingo 25 de enero, a las 11:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Las ferrolanas tendrán pocas horas para preparar este partido, ya que unas horas antes, el sábado 24 de enero, recibirán al El Gaiteiro Rodiles, en la 17ª jornada.