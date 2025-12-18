El Baxi Ferrol avanza en la Eurocup en un partido igualado ante GEAS

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Igualdad hasta casi el último segundo, pero el Baxi Ferrol se llevaba la victoria ante las italianas del GEAS por 66-60, en el partido de vuelta de la ronda de playoff de la Eurocup Women, disputado en la noche del jueves, en el Pabellón de A Malata.

Las ferrolanas empezaban el partido muy agresivas en ataque y en defensa, haciéndose con los balones disputados, dándoles una pequeña ventaja de siete puntos, pero, debido a este juego, también se cargaban de faltas, lo que acababa siendo un problema ante un cuadro italiano que tenía una gran efectividad desde el tiro libre, recortando en pocas jugadas esta distancia e incluso cerraban el primer cuarto por delante 14-15.

El GEAS quería dar un paso adelante subiéndole una marcha a su juego y, aprovechando las imprecisiones del Baxi Ferrol lograban abrir una máxima distancia de cinco puntos. Con el paso de los minutos las ferrolanas fueron encontrando mejores sensaciones, igualando el partido sobre la pista y llevando la iniciativa, pero las italianas respondían rápidamente a cada canasta. Los árbitros consentían contacto en el partido, pero el justo para no influenciar en el espectáculo, algo que no era del agrado de la entrenadora del GEAS, Cinzia Zanotti, que se llevaba una técnica en los últimos instantes del periodo, haciendo que el Baxi Ferrol se fuera al descanso por delante 34-32.

La igualdad fue la tónica tras la reanudación, donde ninguno de los dos equipos daba su brazo a torcer en el tercer cuarto, pero tampoco imponían su estilo de juego, alternándose en el dominio del marcador, con pocas canastas debido a las imprecisiones, pérdidas y rebotes sobre la pista, que, en ocasiones, hacía parecer el juego un correcalles, llegándose a los últimos diez minutos con la misma ventaja del Baxi Ferrol de dos puntos, 50-48.

En el último cuarto, el guion seguía sin tener cambios con canastas en ambos aros, con Blanca Millán y Scott llevando la iniciativa en sus equipos, pero no concretando, pero la balanza parecía decantarse para el Baxi Ferrol con dos triples seguidos de Karla Erjavec y Alba Sánchez-Ramos, que obligaban a la entrenadora italiana a solicitar tiempo muerto. Una de las claves del partido estuvo en otro triple, en este caso de Elena Rodríguez, que ponía al Baxi Ferrol ocho puntos por delante, en la máxima diferencia hasta el momento a falta de minuto y medio, lo que permitía que las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro pudieran saltar a la pista y con ello, conseguir la victoria por 66-60.

Con este resultado, el Baxi Ferrol se clasifica para los octavos de final de la Eurocup Women. Este domingo volverán a saltar a la pista, visitando al Perfumerías Avenida, en la 12ª jornada de la Liga Femenina Endesa, en un partido que se disputará a partir de las 12:00 horas, en el Pabellón Wurzburg Silvia Domínguez (Salamanca).

Baxi Ferrol: Samson (0), Sotolova (12), Daniels (9), Rodríguez (8), Joiner (15) – también jugaron – Sánchez-Ramos (3), Erjavec (5), Millán (8), Melia (6), Somorrostro (0) y Baldonedo (0).

GEAS: Moore (10), Scott (22), Roumy (7), Attura (9), Cornelie-Singmundova (2) – también jugaron – Conti (0), Karecik (3), Trucco (5), Ostoni (0) y Cancelli (2).

Árbitros: Goran Grbic, Bogna Podkowinska y Paulina Karolina Gajdosz (Eslovenia y Polonia).

Parciales: 14-15, 20-17, 16-16 y 16-12.

Pabellón: A Malata.