Navantia oferta 100 nuevas plazas para el astillero de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Navantia ha publicado en su portal de empleo (https://empleo.navantia.es) 100 nuevas vacantes destinadas al centro productivo de Ferrol. Se dirigen tanto a perfiles junior como senior, en función de la experiencia y se requieren distintos niveles de formación, desde el grado universitario hasta la certificación profesional que acredita la experiencia en un determinado oficio.

El plazo para presentarse a estas vacantes permanecerá abierto hasta el 16 de enero, a las 12.00 horas. El proceso de inscripción debe realizarse a través de la web de empleo (https://empleo.navantia.es) y, una vez activada la cuenta, es necesario subir la documentación requerida. Es muy importante revisar este paso y todos los detalles de la convocatoria, puesto que la falta de documentos implica ser descartado del proceso de selección.

Se publican 57 plazas con perfil técnico y operativo, con 38 puestos junior y 19 senior. Estas últimas se dirigen a personas que acreditan más de cuatro años de experiencia en las funciones de la vacante a la que optan. Y con titulación universitaria se publican 43 plazas, distribuidas entre 22 plazas junior y 21 senior.

La web de empleo publica además dos vacantes para el área de salud, una para medicina general y la otra para medicina del trabajo.

Los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol han publicado 200 vacantes a lo largo de 2025, acompañando a la curva de actividad de los programas en curso, principalmente las fragatas F110. En los últimos 5 años se ha incorporado a más de 850 profesionales