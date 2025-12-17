El Baxi Ferrol quiere avanzar en la Eurocup este jueves ante el GEAS italiano en A Malata

Compartir Facebook

De los próximos cuatro partidos del Baxi Ferrol, tres de ellos serán en el Pabellón de A Malata. El primero de ellos este jueves, recibiendo al GEAS italiano, en la vuelta de la ronda de playoff de la Eurocup Women, que se disputará a partir de las 20:15 horas

Las ferrolanas no llegan a este partido en su mejor momento, tal y como lo reconocía en la víspera del partido su entrenador Lino López, con Ine Joris sin poder entrenar por un proceso vírico fuerte y Claire Melia con sus problemas en el pie “y sigue entre algodones haciendo pocas sesiones para intentar ayudar al equipo”, que se suma al alto ritmo de competición “donde entrenas poco y con jugadoras con molestias, afrontar esto no fácil.”

El técnico no esperaba que el partido ante GEAS sea muy diferente de lo vivido la semana pasada en Milán. Tienen una filosofía de juego “muy marcada” y las ferrolanas tienen que ser conscientes que esta eliminatoria son ochenta minutos “y estamos en el descanso”, recordando que en el anterior partido “a falta de seis minutos había poca diferencia”, destacando el peligro de jugadoras como Scott, además de la fortaleza de un equipo que viene de imponerse este fin de semana a las terceras de la liga italiana.

La clave del partido en tierras italianas fue llegar al final con un ritmo alto en ataque y en defensa, pensando “en cada minuto, en cada posesión, en cada ataque y en cada defensa”, siendo capaces de conseguirlo en todo momento.

Lino López no se quería fiar de estos 19 puntos de ventaja, porque en la historia de la competición “ya hemos visto como ha habido remontadas por exceso de confianza”, por lo que espera que “esto no sea así, estando concentradas desde el primer momento.”

La derrota del domingo ante Hozono Global Jairis, llegó en un momento en el que ambos equipos llegaban igualados en la general de la Liga Femenina Endesa, pero Lino López quería recordar las diferencias a nivel presupuestario con las murcianas “que está creado para estar en los puestos altos de la clasificación”, pidiendo “ser realistas con la situación” con un equipo ferrolano “que da el máximo de sus posibilidades, con lo que tenemos”, dándole la sensación “que no se da valor a lo que conseguimos”, con unos números similares a estas alturas que en la temporada pasada tanto en liga como en Eurocup “y de aquella parecíamos que éramos un equipo de WNBA.”

El apoyo de la afición en este partido será importante, con un “ambiente inigualable” para conseguir el objetivo de pasar a la siguiente ronda en la competición europea, ante un GEAS que está hecho para competir en Europa, recordando que es una entidad que ya ha sido campeón de la Euroliga “aunque ya hace muchos años.”