Presentación de ofertas en Ferrol para la gestión integral de las instalaciones deportivas

Hasta el 15 de enero podrán presentarse ofertas para la gestión integral de las instalaciones deportivas de Ferrol. El contrato supone una inversión de 6,4 millones de euros para tres anualidades.

La licitación de la prestación de servicios para la gestión integral de las instalaciones deportivas fue remitida al DOUE, quedando ahora pendiente su publicación en la Plataforma del Sector Público de Contratos.

El presupuesto máximo, para los tres años de duración inicial, asciende a 6.424.629,60 euros (21% IVA incluido), repartidos en 2.141.543,20 euros anuales. El importe actual es de 765.000 euros. Este contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de mantenimiento y limpieza de instalaciones deportivas, recepción, socorrismo y monitores de los programas deportivos municipales en las instalaciones deportivas municipales.

La licitación abarca el Complejo Deportivo de la Malata, el Complejo Deportivo Javier Gómez Noya y los pabellones de Esteiro y del Ensanche A, así como otros espacios susceptibles de acoger actividad deportiva o eventos en la vía pública.