Este viernes, acto público de inicio de las obras de derribo de la muralla del Arsenal de Ferrol

Está previsto el cierre al tráfico del vial de Irmandiños desde as 08:30 hasta las 21:00 horas.

El proyecto de Abrir Ferrol al Mar marcará este viernes 19, un nuevo hito con el inicio de las tareas de derribo del muro del Arsenal de Ferrol, tal y como anunció el alcalde, José Manuel Rey Varela, el pasado lunes.

El acto central se desarrollará en la calle Irmandiños, concretamente en el punto comprendido entre la Pescadería de Ucha y el Mercado, y a lo que está invitada toda la ciudadanía.

El publico asistente podrá seguir la actuación desde varios puntos habilitados para tal fin desde la plaza Rancho de la Praça y desde la propia calle Irmandiños que, por este motivo será cerrada al tráfico desde las 08:30 horas hasta las 21:00 horas, excepto para los dos aparcamientos del mercado. Quedarán, asimismo, abiertas a la circulación Concepción Arenal, Cuesta de Mella y calle Iglesia. El inicio del acto está previsto para las 16:00 horas.

Abrir Ferrol al Mar es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea.