A Deputación de A Coruña apoia con 100.000€ o servizo de COGAMI

No que vai de 2025 o programa logrou a inserción laboral de 698 persoas, cun total de 912 contratos. A Deputación apoia con 100.000 euros o servizo de COGAMI para favorecer a inclusión laboral das persoas con discapacidade.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o de COGAMI, Anxo Queiruga, asinaron o convenio de colaboración entre ambas entidades para cofinanciar o proxecto de servizo de intermediación laboral dirixido ás persoas con discapacidade.
O acordo supón unha achega da Deputación de 100.000 euros, o que representa o 21,33 % dun orzamento total de 468.768 euros que será destinado ao desenvolvemento de accións específicas que teñen como obxectivo mellorar a inserción laboral dun colectivo que presenta especiais dificultades no acceso ao mercado de traballo, tal e como reflicten os informes anuais do Mercado de Traballo realizados polo SEPE.
Nesta liña, o proxecto contempla un conxunto de accións orientadas a incrementar as oportunidades das persoas con discapacidade a través dun servizo especializado que contempla entrevistas ocupacionais individualizadas; información, orientación e asesoramento laboral; intermediación laboral; xestión de ofertas de emprego; accións de mellora da empregabilidade e seguimento das persoas inseridas laboralmente para coñecer a súa evolución na empresa e favorecer a estabilidade.
COGAMI desenvolve estas actuacións cun persoal especializado na materia, xa que a entidade conta cunha ampla traxectoria neste ámbito. Dende o ano 1996 leva impulsando accións específicas de inserción laboral para persoas con discapacidade, rexistrando 37.735 contratacións en Galicia. No que vai de 2025 o programa logrou a inserción laboral de 698 persoas, cun total de 912 contratos.
O presidente provincial puxo en valor “o traballo impulsado dende COGAMI, que resulta fundamental para a inserción social e laboral das persoas con discapacidade” e salientou o compromiso da Deputación “coa igualdade de oportunidades e a inclusión social e laboral co apoio de programas coma este, que son moi importantes á hora de favorecer a integración das persoas con discapacidade no mercado de traballo”.
O presidente de COGAMI, Anxo Queiruga, sinalou que “para nós é fundamental o compromiso no tempo da Deputación da Coruña cos servizos que prestamos en COGAMI e no noso movemento asociativo porque melloran a autonomía e a calidade de vida das persoas con discapacidade. O emprego é fundamental para unha inclusión real».