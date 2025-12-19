La Barroteka organiza en Ferrol un Market Solidario, a beneficio de Asotrame

Compartir Facebook

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, La Barroteka organiza este sábado 20 en su estudio (calle Doutor Iglesias Parga, nº1) su segundo Market solidario.

Esta nueva entrega que servirá para recaudar fondos para apoyar la labor de acompañamiento que realiza Asotrame con pacientes de cáncer hematológico de toda Galicia y con sus familias. A la venta, piezas de cerámica únicas, hechas a mano tanto por el alumnado, además de obras procedentes de colecciones anteriores del propio Rubén Ponte, artífice del proyecto.

Detalla el responsable de La Barroteka que en esta segunda edición del Market solidario, que se desarrollará entre las 10:30 y las 13:30 horas del próximo 20 de diciembre, colaborarán más de 80 alumnos del centro, cediendo o preparando piezas especiales para esta propuesta con sabor navideño, con la que buscan apoyar una buena causa.

Pondrán a la venta, según explica Ponte, una amplia variedad de piezas artesanales- todas esmaltadas- unas decorativas y otras para uso alimentario. Habrá jarrones, macetas, cuencos, tazas y platos… Preparan además la subasta de una pieza icónica. En la cita, que promete sorpresas, habrá espacio finalmente para paladear un vino caliente especiado.

Tras ayudar el pasado año a Asanog, entidad centrada en el cáncer infantojuvenil, el 100 % de lo recaudado en el Market solidario se destinará a apoyar los programas que impulsa la Asociación gallega de personas trasplantadas de

médula ósea y enfermedades oncohematológicas para mejorar la calidad de vida de pacientes y expacientes de cánceres hematológicos (leucemias, linfomas, mieloma múltiple).

La Barroteka y Asotrame invitan a vecinos y visitantes a acercarse a este mercado efímero, perfecto para conseguir un detalle único para regalar en Navidad y, de paso, colaborar con una causa solidaria.