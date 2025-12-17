La Xunta activa para este jueves la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral

17 diciembre, 2025 Dejar un comentario 78 Vistas

La Xunta ha activado para este jueves la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego.

Archivo – Grandes olas en el mar, a 17 de enero de 2023, en Ferrol, A Coruña- Raúl Lomba. E.P.

Así, para garantizar la seguridad de los vienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior informó de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas, a las diputaciones, servicios provincial y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde la madrugada del jueves en el litoral de A Coruña y desde primeras horas de la mañana en los de Pontevedra y Lugo. De esta forma, se espera mar combinado de oeste y noroeste con ondas de hasta siete metros y viendo del sur o suroeste de hasta fuerza ocho.

Por la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte suspendió la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en la jornada de este jueves en los ayuntamientos de la costa oeste de A Coruña a partir de las 03.00 horas, en los de la costa noroeste de esta provincia a partir de las 05.00 horas, y en los de la costa suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y la zona Miño de Pontevedra a partir de las 06.00 horas. En la Mariña de Lugo la suspensión empieza a las 09.00 horas.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y pide extremar las medidas de seguridad cuando se realice cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.

 

 

 

Lea también

La reserva hídrica en Galicia Costa está al 74% de su capacidad y al 61,3% en Miño-Sil

La reserva hídrica española está al 54,9% de su capacidad tras recoger 172 hectómetros cúbicos …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *