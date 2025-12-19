Voluntarios do Espazo +60 Afundación entregan a recadación da tenda solidaria á Cociña Económica de Ferrol

O Espazo +60 de Ferrol de Afundación, a Obra Social de ABANCA, entrega este venres 19 de decembro, ás 12.00 horas, un cheque por importe de 2.800 euros á Cociña Económica de Ferrol. Este é o total recadado grazas á venda dos  produtos que, de maneira artesanal, elaboraron as persoas voluntarias que participaron nesta edición do taller solidario do Espazo +60 Afundación Ferrol. A variedade de produtos incluía mantas, mandís, portachaves, chaveiros, manteis, bolsos ou carteiras.

No acto estarán a coordinadora do Espazo +60 Afundación de Ferrol, Mercedes Garnelo; o teroureiro da Cociña Económica de Ferrol, Julian López; e as socias participantes no taller solidario.

Esta actividade ten como finalidade o desenvolvemento de hábitos de reciclaxe e promove a creatividade e a imaxinación á vez que fomenta a solidariedade e a cooperación entre os participantes. Está enmarcada dentro do programa «O valor da experiencia» da área de Maiores de Afundación, que ten como obxectivo potenciar o papel activo dos maiores na sociedade e o desenvolvemento de actividades de voluntariado.

