Personal de Vegalsa-Eroski hará huelga el 20 de diciembre en demanda de mejoras salariales y sociales

La CIG ha convocado una jornada de huelga para el próximo sábado 20 de diciembre en Vegalsa-Eroski para exigir salarios y condiciones laborales dignos, así como un refuerzo de la plantilla para afrontar la sobrecarga de trabajo.

La huelga de 24 horas afecta a las tiendas Eroski (excepto Eroski City, que son franquicias), Familia y Cash Record, los centros logísticos que el grupo empresarial tiene en la provincia de A Coruña, así como al Hipermercado Eroski de Ribadeo.

Con motivo de la jornada de huelga, la CIG también ha convocado movilizaciones en A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol, con manifestaciones desde centros de trabajo.

La decisión de ir a huelga, han explicado Alejandra Formoso y Fernando Romero, representantes de la CIG en el comité, se acordó en las asambleas de trabajadores «ante la negativa de la empresa de avanzar en la equiparación de las condiciones salariales y sociales con las ya incluidas en el convenio colectivo provincial de alimentos». También, han argumentado, a realizar nuevas contrataciones para afrontar la carga de trabajo. «Somos los peor pagados del sector y nos están empobreciendo cada vez más», han afirmado.