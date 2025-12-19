Papá Noel recorre Neda con paradas breves en distintos puntos y una recepción final

Compartir Facebook

En plenos preparativos de las visitas a los hogares para dejar los regalos a los más pequeños de la casa, Papá Noel aparcará por unas horas el trabajo para acercarse a Neda a compartir un tiempo con los niños del municipio y recibir las últimas cartas con peticiones. Será el martes 23 de diciembre y, como otros años, recorrerá las distintas parroquias, con paradas exprés programadas en distintos puntos de la localidad.

Según lo previsto, Papá Noel llegará a Neda en la sobremesa y junto con su comitiva hará una primera parada en el cruce de O Roxal, a las 15:30 horas. Serán solo unos minutos en los que loa chavales que estén esperando podrán saludar e inmortalizar el encuentro con una foto. Saludados los presentes, seguirá el camino, haciendo paradas similares en otros cinco puntos.

En el itinerario remitido al Ayuntamiento propone visitas similares a las 16:00 horas en las cercanías del local social de Viladonelle; en el entorno del centro social de Anca (16:30 horas); en la zona de Albarón, justo delante del centro de salud de la villa (17:00 horas); junto a puente de Xuvia, en la zona en la que comienza el paseo marítimo (17:30 horas); y en las cercanías de la casilla do Puntal (18:00 horas).

Desde ese punto, se dirigirá a la Casa de las palmeras, donde, a partir de las 18:30 horas, comenzará la tradicional recepción. Aquí, con más calma, Papá Noel atenderá a cada uno de los niños que quieran acercarse para comentarle las últimas peticiones de regalos o dejarle la habitual carta manuscrita. Será, como siempre, un encuentro lleno de ilusión y bien dulce, pues se servirá a los chavales el habitual chocolate con churros.

La cabalgata y posterior recepción forman parte de la programación especial de actividades navideñas preparada por el Ayuntamiento. Una programación que arrancará este viernes en los centros educativos públicos de infantil y primaria del municipio.