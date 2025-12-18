El plan de barrios de Ferrol llega a San Jorge

Compartir Facebook

El trabajo coordinado de los diferentes servicios permitió desbrozar cerca de 10.000 metros lineales en esta parroquia.

El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, y el concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron con la AVV de San Jorge, al frente de la que se encuentra Manuel Varela, para comentar las actuaciones llevadas a cabo a través del plan de barrios en esta parroquia.

En el marco de este plan, la empresa encargada del servicio de limpieza viaria desbrozó cerca de 10.000 metros lineales a los que se suman los 2.500 metros cuadrados en las cercanías del local social.

También se llevó a cabo la limpieza de 11 alcantarillas y de más de 50 contenedores. Asimismo, se prestó especial atención al mantenimiento y cuidado de los lavaderos y fuentes de Ervilleiro, Vila da Igrexia, Os Casas, Rúa Nova, Priegal, Vila da Area, Pardiñeiras, Os Caños, Souto y Ariz.

El servicio de conservación de zonas verdes, parques y jardines segó cerca de 800 metros cuadrados en el entorno del monumento de los delfines. En cuanto al mantenimiento del alumbrado, se realizaron 27 actuaciones de mantenimiento correctivo y preventivo.

Cuando está a punto de finalizar el 2025, el teniente alcalde subrayó, una vez más, “a importancia do plan de barrios, unha actuación coordinada dos diferentes servizos que permiten un traballo integral nos diferentes barrios e parroquias nos temas do día a día”.

Tambien recordó que “dende o pasado mes de setembro visitamos 13 barrios nos que actuou este plan que retomaremos o próximo 12 de xaneiro en Covas”.