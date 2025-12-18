El TSXG confirma un año y ocho meses de prisión por un robo con fuerza en la cantina de un campo de fútbol en Ferrol

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de un año y ocho meses de prisión impuesta a un hombre por un delito de robo con fuerza en la cantina de un campo de fútbol en Ferrol.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 12 de noviembre de 2024 cuando el condenado fracturó una ventana de la cantina del campo de fútbol de la SCDR Galicia de Caranza para acceder al interior y sustraer refrescos y chucherías, además de causar daños en un futbolín.

El alto tribunal gallego desestima el recurso de apelación interpuesto por el acusado contra el fallo de la Audiencia de A Coruña, que lo consideró autor de los hechos y apreció la atenuante muy cualificada de drogadicción y la agravante de multirreincidencia.

Por ello, el TSXG desestima el recurso del acusado, que alegó animadversión del tribunal y defectos procesales, y ratifica la obligación del condenado a indemnizar con 100,85 euros por la reparación de la ventana y 55 euros por los efectos sustraídos.

Contra este fallo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.