La oficina de atención ciudadana de Ferrol recibió en noviembre una media de 100 llamadas diarias

Entraron más de 2.100 llamadas, de las que el 46% solicitaron traslado directo a un departamento.

El concejal de Participación Ciudadana de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, informó que el Ayuntamiento recibió un total de 2.135 llamadas durante el pasado mes de noviembre, con una media diaria de 107 llamadas.

“Estes datos poñen de manifesto o papel clave da atención á cidadanía como porta de entrada aos servizos municipais e como ferramenta fundamental para achegar a Administración local á veciñanza”, destacó el edil.

El 46% de las llamadas solicitaron traslado directo a un departamento, un 24% se resolvieron de forma directa y el 30% restante se derivaron al departamento correspondiente al solicitar la información especializada. El área que más llamadas recibió fue la Oficina de atención ciudadana con un total de 512, seguida de Recaudación (356), Bienestar Social (285), Urbanismo (170) y Objetos perdidos (111).