El alcalde de Ares carga contra la dirección del PSOE y exige dimisiones ante la «inutilidad» de los controles internos

Iglesias tacha de «cáncer» el funcionamiento del partido y afirma que el protocolo contra el acoso está en manos de «verdaderos inútiles«.

El alcalde de Ares (A Coruña), el socialista Julio Iglesias, ha lanzado una durísima crítica pública contra la actual dirección de su partido, a la que acusa de haber «viciado» los mecanismos de control interno y de actuar bajo «razones bastardas». En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el regidor ha exigido una «dimisión en bloque» de los responsables, asegurando que la gestión actual está «acabando con el PSOE«.

Iglesias centra sus críticas en la inoperancia de los órganos de control del partido, los cuales, según su testimonio, nacen «capados» por ser nombrados por la dirección de turno. El alcalde sostiene que estos cargos se otorgan como «premio a la más ciega obediencia«, lo que deriva en una «absoluta inutilidad» cuando se producen hechos que requieren una intervención firme.

PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL

Uno de los puntos más espinosos de su denuncia se refiere al protocolo frente al acoso sexual de la formación. Aunque Iglesias reconoce que el documento «no está nada mal», denuncia que la dirección lo ha puesto en manos de personas que califica de «verdaderos inútiles» para servir a «intereses inconfesables».

«Lo único que tenían que hacer es leerlo y seguirlo», lamenta el regidor coruñés, quien añade que estos órganos actúan como «enterradores o desenterradores» al servicio de la cúpula, decidiendo a quién se protege y a quién se castiga en función de conveniencias políticas y no de la justicia interna.

Para el alcalde de Ares, el hecho de que solo funcionen los mecanismos de control externos –como la policía, la fiscalía o la prensa– demuestra el fracaso total de la estructura orgánica del PSOE. «Si al final solo funcionan los mecanismos externos, ¿para qué existen los internos?», se pregunta en el texto, calificando la situación de «vergüenza«.

Iglesias concluye su misiva con una advertencia sobre el futuro de las siglas: «Van a dejar el partido como un solar«. Según el regidor, los grandes perdedores de esta deriva serán los ciudadanos más vulnerables, quienes, en su opinión, «no se pueden permitir el lujo de perder al partido de Pablo Iglesias«, el cual considera que hoy está en manos de «impresentables«.