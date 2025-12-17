Susto ante un incendio en un quinto piso en una vivienda en Sánchez Calviño, Ferrol

Compartir Facebook

Un incendio declarado a primera hora de la tarde de este miércoles, en el quinto piso del número 63 de la calle Sánchez Calviño, en el barrio de Ultramar, de Ferrol, ha movilizado a los servicios de emergencia y se ha saldado con tres personas atendidas por dos por heridas de carácter leve y una tercera trasladada a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario..

El operativo se activó en torno a las 15.50 horas, fueron varias llamadas de particulares al Centro Integrados ás Emerxencias 112 Galicia y a los Bomberos de Ferrol, avisando de fuego en una vivienda situada en la quinta planta del edificio.

A la llegada de los bomberos de Ferrol, en el lugar ya se encontraban patrullas de la Policía Local y Policía Nacional. Los dos moradores de la vivienda afectada recibieron asistencia médica por parte del personal de una ambulancia de soporte vital básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, debido a una quemadura leve en un dedo y a un estado de nerviosismo. Tras la valoración «in situ», no fue necesario su traslado a un centro hospitalario y pidieron el alta voluntaria.

En las tareas de extinción participaron seis efectivos de bomberos con dos vehículos, un camión bomba y un autoescalera. El operativo atacó las llamas de forma simultánea desde el interior del inmueble y desde la fachada exterior.

Durante la intervención, los servicios de emergencia procedieron a la evacuación o el confinamiento de los demás residentes del bloque en función de la ubicación de cada vivienda.

El edificio no sufrió daños estructurales de gravedad, aunque el humo afectó de forma notable al hueco de la escalera. Asimismo, se registraron pequeños desperfectos en varios vehículos estacionados en la calle debido a la caída de material desprendido desde el quinto piso durante el incendio. La policía Local mantuvo cortado al tráfico un tramo de la calle mientras se realizaban los trabajos de los bomberos.

POSIBLES CAUSAS

Aunque la investigación oficial sigue abierta para determinar con exactitud las causas del siniestro, los bomberos apuntan como hipótesis principal a un mal funcionamiento de una bombona de butano colocada en una estufa en un salón de la vivienda. Tras controlar rápidamente las llamas, los efectivos han permanecido en el lugar realizando labores de ventilación y desescombro para asegurar la zona.