El mapa de Navidad en Ferrol está disponible en formato digital

El Ayuntamiento de Ferrol habilitó un mapa interactivo con toda la información sobre la Navidad en la ciudad. Disponible en tres idiomas (gallego, castellano e inglés), la herramienta web tiene la finalidad de informar a vecinos y visitantes sobre los atractivos de la ciudad durante estas fiestas.

Así, dibuja los recorridos de las cabalgatas de Papá Noel y Reyes Magos; descubre los rincones con más encanto de la ciudad; informa sobre los recorridos del city tren y facilita un enlace al programa completo de la agenda de Navidad, entre otros contenidos.

El mapa está disponible en la dirección web https://maps.ferrol.gal/gl/nadal