Neda acolle o espectáculo de música tradicional “Cantares o contares” de Tres pesos

O Nadal é tempo para a mellor música en Neda. A programación especial deseñada polo Concello inclúe a próxima semana o espectáculo “Cantares e contares” da formación folk Tres pesos. A proposta chegará á Casa da Cultura o vindeiro 26 de decembro, a partir das 20:30 horas.
O grupo, que xunta a Felisa Segade (voz e percusión tradicional), ben coñecida pola súa pertenza a Leilía, Xoán Porto (gaita, clarinete, voz e percusións) e Pepe de Calo (acordeón, voz e percusións) trae a Neda o seu novo proxecto “labrado tras anos de recolleita da tradición das cantareiras do rural”.
Así, Tres pesos, trío de instrumentistas e voces con amplísima experiencia no panorama das músicas de raíz, reivindica en “Cantares e contares” a importancia da transmisión oral e busca manter viva a cultura galega, propiciando que a roda da transmisión oral non se deteña.
Apuntan que cada un dos temas que conforman o concerto, e mesmo os seus títulos “conteñen mensaxes e reflexións necesarias para comprender a idiosincrasia da nosa sociedade onte, hoxe e mañá”.
A iniciativa gratuíta forma parte do programa “Nadal en rede”, activado pola Rede de dinamización lingüística da Xunta de Galicia para promover o uso do galego no lecer destas datas.