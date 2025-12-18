Apelón Educación ultima en Mugardos polo Nadal un programa de actividades culturais

18 diciembre, 2025 Dejar un comentario 298 Vistas

Este Nadal, Mugardos acolle un pequeno programa de actividades culturais promovido por Apelón Educación, pensado para celebrar a tradición galega dende a participación, a música e o encontro comunitario.

xoves 18 terá lugar o Aguinaldo pola vila, no que as voces do alumnado do CEIP Unión Mugardesa percorrerán as rúas levando o espírito do Nadal á veciñanza. 

venres 19, o Apalpador visitará o CEIP Unión Mugardesa, compartindo coa infancia historias e valores ligados ás tradicións populares e ao coidado mutuo.

O programa pecharase o sábado 27 coa Ruada do Apalpador, un paseo colectivo pola vila que rematará cun espazo de convivencia con obradoiros de adornos de Nadal, bola e chocolate quente.

As actividades están organizadas por Apelón Educación en colaboración co CEIP Unión Mugardesa, Airiños de Fene, Casino Mugardés, Concello de Mugardos e a Deputación da Coruña.

Lea también

Neda destina a axuda no fogar e emerxencia social os fondos do POS+Social da Deputación da Coruña

O Concello de Neda destinará a subvención do POS + Adicional 1/2026 da Deputación da …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *