Apelón Educación ultima en Mugardos polo Nadal un programa de actividades culturais

Este Nadal, Mugardos acolle un pequeno programa de actividades culturais promovido por Apelón Educación, pensado para celebrar a tradición galega dende a participación, a música e o encontro comunitario.
O xoves 18 terá lugar o Aguinaldo pola vila, no que as voces do alumnado do CEIP Unión Mugardesa percorrerán as rúas levando o espírito do Nadal á veciñanza.
O venres 19, o Apalpador visitará o CEIP Unión Mugardesa, compartindo coa infancia historias e valores ligados ás tradicións populares e ao coidado mutuo.
O programa pecharase o sábado 27 coa Ruada do Apalpador, un paseo colectivo pola vila que rematará cun espazo de convivencia con obradoiros de adornos de Nadal, bola e chocolate quente.
As actividades están organizadas por Apelón Educación en colaboración co CEIP Unión Mugardesa, Airiños de Fene, Casino Mugardés, Concello de Mugardos e a Deputación da Coruña.