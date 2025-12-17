Finaliza en Mugardos la campaña de donación de alimentos para las colonias felinas

Compartir Facebook

El Concello de Mugardos informa del fin de la campaña de donación de alimentos húmedos destinada a las colonias felinas del municipio. La iniciativa, que contó con una gran participación ciudadana, permitió garantizar la alimentación y el cuidado de los gatos que forman parte de estas colonias.

El alcalde, Juan Domingo de Deus, expresó su agradecimiento a todos los implicados. «Queremos dar las gracias a Eroski por su colaboración, así como todos los vecinos y vecinas que contribuyeron con sus donaciones. Especial reconocimiento también a nuestras voluntarias, cuya dedicación es fundamental para el cuidado y bienestar de las colonias felinas en Mugardos», destacó el regidor.

El Concello recuerda que la protección de los animales es una responsabilidad compartida y anima a los ciudadanos a seguir apoyando este tipo de iniciativas que fomentan el bienestar animal en el municipio.