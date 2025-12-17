Finaliza en Mugardos la campaña de donación de alimentos para las colonias felinas

El Concello de Mugardos informa del fin de la campaña de donación de alimentos húmedos destinada a las colonias felinas del municipio. La iniciativa, que contó con una gran participación ciudadana, permitió garantizar la alimentación y el cuidado de los gatos que forman parte de estas colonias.

El alcalde, Juan Domingo de Deus, expresó su agradecimiento a todos los implicados. «Queremos dar las gracias a Eroski por su colaboración, así como todos los vecinos y vecinas que contribuyeron con sus donaciones. Especial reconocimiento también a nuestras voluntarias, cuya dedicación es fundamental para el cuidado y bienestar de las colonias felinas en Mugardos», destacó el regidor.

El Concello recuerda que la protección de los animales es una responsabilidad compartida y anima a los ciudadanos a seguir apoyando este tipo de iniciativas que fomentan el bienestar animal en el municipio.

