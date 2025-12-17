Felipe Criado Boado, profesor de investigación del CSIC en Galicia, premiado por la Academia de Ciencias Sociales China

Criado, líder del proyecto “XSCAPE: Material Minds”, que estudia la interacción entre el mundo material y la cognición de las personas, se convierte así en el primer español en recibir este reconocimiento internacional.

Felipe Criado Boado, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT, Santiago) acaba de recibir en China, en la VI edición de Shangai Archaeology Forum, el Research Award con el que se reconoce su trayectoria de investigación en el estudio innovador de la interacción entre la mente y el mundo material, yendo de los objetos y paisajes a las estructuras simbólicas y la cognición.

Los premios, que se convocan cada dos años, arrancaron en 2013. Tienen dos modalidades: Field Discovery Award y Research Award. En cada modalidad se dan diez reconocimientos (cinco a investigadores/descubrimientos internacionales y cinco a investigaciones/descubrimientos de China).

Criado se convierte así en el primer español en recibir este reconocimiento. En anteriores ediciones resultaron distinguidos otros arqueólogos de renombre internacional, como Johannes Müller (Alemania), Eszter Banffy (Hungría), Gustavo Politis (Argentina) o Linda Manzanilla (México).

Felipe Criado Boado

Doctor por la Universidade de Santiago de Compostela (1989), donde fue profesor titular desde 1991 a 2000. Profesor de investigación del CSIC desde 2001. Coordinador del Área de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC (2003-2009), gestor del Área de Ciencia y Sociedad de CYTED (2009-2013), presidente de la European Association of Archaeologists (2015-2021) y director del INCIPIT (2010-2025).

Sus líneas de investigación son Arqueología del Paisaje, Origen y Desarrollo de la Monumentalidad, Teoría Arqueológica, Arqueología y Sociedad, y Ciencia Pública. Ha realizado proyectos de investigación y trabajos de campo en Galicia, España, Portugal, Reino Unido, Chile, Argentina, Perú y Uruguay, entre otros países. En 2023 fue reconocido con el Premio Nacional de Investigación.

Ha sido el investigador principal de más de una decena de proyectos financiados en convocatorias de concurrencia competitiva. En la actualidad, coordina “Mentes materiales. Estudio de las interacciones entre el cerebro predictivo, los artefactos culturales y la exploración visual”, investigación beneficiaria en la convocatoria 2020 “Synergy Grant” del European Research Council (ERC) financiada con más de 10 millones de euros.

Es autor en casi un centenar de libros y monografías científicas, de alrededor de 150 artículos de investigación en revistas españolas e internacionales, y de cerca de 55 artículos de divulgación y ensayo. Ha dirigido 23 tesis doctorales.

Entre sus libros destacan “Arqueológicas. La razón perdida”, un estudio sobre la teoría de la interpretación aplicada a la arqueología y el patrimonio y “Petroglifos, paleoambiente y paisaje. Estudios interdisciplinares del arte rupestre de Campo Lameiro (Pontevedra)”.