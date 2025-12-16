El 50 aniversario del fútbol sala en Ferrol se celebra con una muestra de 500 fotografías

Compartir Facebook

Estará abierta al público de 23 de diciembre a 24 de enero en la sala Curuxeiras.

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, presentó en el Ayuntamiento de Ferrol la exposición fotográfica y de otros objetos retrospectiva del medio siglo de fútbol sala en Ferrolterra. Lo hizo junto a los impulsores de la cita, Tomás Llao y Roberto Amado, así como del presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF), Pablo Prieto, y del delegado de la RFGF en Ferrol, Abraham Yáñez.

La muestra, que permanecerá abierta al público de 23 de diciembre a 4 de enero en la sala Curuxeiras del puerto de Ferrol, está compuesta por 500 fotografías de equipos, entidades, categorías y deportistas y recogen acontecimientos notables de esta disciplina. Asimismo, la exposición cuenta con objetos de destacado valor deportivo.

Aldrey destacó el “laborioso traballo” que supone enmarcar 50 años en una exposición como esta y agradeció a Llao y Amado, “dous históricos do fútbol sala na cidade”, su iniciativa para poder llevarla a cabo. Llao y Amado apelaron a las emociones que provocará la muestra en aquellas personas que la visiten, manifestando este último que “a exposición non son só fotografías e obxectos, senón recordos de anacos de vida das persoas que nelas aparecen e coas que poderán facer un reconto de vivencias, que é o máis importante”.

Por su banda, Prieto destacó que la RFGF “non podía faltar a esta cita cun traballo feito con paixón” por estos pioneros del fútbol sala en Ferrol. Asimismo , recordó que la ciudad departamental es un referente en esta disciplina deportiva tanto a nivel nacional e internacional y, tanto él como el delegado de la RFGF en Ferrol, agradecieron a los organizadores, al Ayuntamiento, a la Xunta y a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao su disposición para celebrar esta cita “histórica”.