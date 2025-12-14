El Concierto de Navidad de la Filarmónica trae a Ferrol un festín musical de cine

Compartir Facebook

El Concierto de Navidad que brinda este año la Filarmónica Ferrolana, se celebra este jueves 18 de diciembre en el auditorio de Ferrol.

Uno de los momentos más esperados de su programación, rendirá un homenaje muy particular al cine que todos asociamos a la época más mágica del año con la interpretación, para orquesta y coros, de varias de las bandas sonoras más navideñas de John Williams, el legendario compositor de Hollywood del que sonarán en Ferrol sus músicas para las sagas de Harry Potter y Solo en casa, entre otras creaciones llenas de alegría, celebración y sorpresas festivas.

El repertorio escogido viene de la mano de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), que bajo la batuta de su director titular, Roberto González-Monjas, ha preparado un concierto en el que la figura de John Williams brilla con luz propia, dentro de un programa con ecos operísticos y guiños navideños para el que contará también con el Coro Joven y el Coro de Niños vinculados a la OSG, dirigidos respectivamente por Daniel Artés y Sofía Rodríguez.

La primera parte del programa dará un repaso a las dos Suites (nº 1 y 2) de la ópera Carmen, de George Bizet, una obra de 1875 que se convirtió muy pronto en uno de los grandes referentes de la historia de la ópera. Ambientada en una España un tanto imaginaria pero llena del exotismo con que, fantaseada desde Francia, la envolvía en su novela corta del mismo título Prosper Mérimée, cuyo libro inspiró la trama, Carmen es una ópera-cómica (donde las arias musicales se suceden intercaladas entre diálogos sin música) ambientada en la Sevilla de los años 1820, en torno al trío amoroso encabezado por la apasionada cigarrera gitana Carmen, que seduce a un joven soldado (don José) para que deserte y se haga bandolero por amor, hasta que ella se enamora del torero Escamillo, lo que provoca unos celos en el hombre de armas que conduce a un final muy dramático.

Las representaciones, entre costumbristas e idealizadas, que esta ópera hizo de la vida proletaria, de la anarquía de los bandoleros y de la falta de moral de su protagonista, convirtieron a Carmen en una obra muy controvertida en su tiempo. Sin embargo, por su carácter descarado y alegre, serio y dramático en el argumento pero ligero y mordaz en el tono, marcó un antes y un después en la historia de la ópera, por su luz festiva pero llena de contrastes, capaz de momentos de vivaz alegría y de una mirada social que la hizo precursora del realismo verista que se pondría de moda poco después, con la ópera italiana de finales del siglo XIX.

En ese sentido, el “resumen” musical que hacen de todo esto las Suites de Carmen es un aperitivo de celebración perfecto para entrar en calor para una segunda parte rebosante de música de cine navideño.

Para eso la OSG traerá a Ferrol un festín con las bandas sonoras más calurosamente hogareñas e invernales que el genio de John Williams nos ha escrito en los recuerdos de tantas Navidades. El público podrá disfrutar así de uno de los momentos musicales más esperados de la temporada, con la Suite de Harry Potter y la piedra filosofal (2001), tras la que las aventuras del joven mago británico continuarán con el Aunt Marge’s Waltz (el “Vals de la tía Marge”) y el Double Trouble (el “Doble apuro”) de la película Harry Potter y el prisionero de Azkabán (2004).

Del universo de J. K. Rowling la música pasará a la banda sonora de la que es tal vez la cinta más navideña el cambio de siglo, con una conmovedora interpretación, cargada de voces blancas y juveniles de los dos coros, de tres canciones navideñas de Solo en casa (1990), obra también del emotivo trabajo orquestal, lleno de humor, de cómplice ironía y de calurosa ternura, que entretejió John Williams para esa película inolvidable y su secuela de 1992.

El Bono-Regalo de la Filarmónica Ferrolana para estas Navidades

El Concierto de Navidad es una ocasión estupenda para recordar a todo el mundo que la Filarmónica Ferrolana ha puesto en marcha un Bono-Regalo que nos permite celebrar estas Fiestas ofreciendo música clásica a nuestros seres queridos: un grupo de entradas para tres conciertos de toda la temporada, a un precio conjunto de 45€ , ya sean de música para orquesta sinfónica como de música antigua, de cámara o de jazz, tanto en el auditorio de Ferrol como en el teatro Jofre. Es tan sencillo como regalar el bono, que se enviará por correo electrónico a la dirección indicada y podrá ser canjeado en taquilla por las entradas para los tres espectáculos seleccionados.

En 2026, la 77ª temporada de la Filarmónica continuará con obras orquestales de Ravel, Howe y Fauré (Real Filharmonía de Galicia, 23 de enero); Schumann, Chopin y Brahms (OSG y el afamado pianista Nelson Goerner, 5 de febrero); Falla, Rodrigo y Debussy (con la estrella hispanofrancesa de la guitarra, Thibaut García, 19 de febrero); un concierto sorpresa por el 30º aniversario de la RFG (5 de marzo); un festín de música barroca italiana de Monteverdi, Falconieri, Sances y Merula (Ensemble Favola D’Argo, 17 de abril); varios monumentos de Beethoven, como su Sinfonía Nº 5 (OSG, 30 de abril); un recital de piano con los Cadernos de Loira del deslumbrante compositor gallego Miguel Matamoro (y de mayo); conmovedoras obras orquestales de Byström, Hummel y Honegger (RFG, 22 de mayo) y también de Debussy, Falla y Ravel (OSG, 4 de junio).