La Armada celebra este jueves el tradicional concierto de Navidad, en Ferrol

La Armada celebrará este jueves, día 18 de diciembre, a las 18:30 horas, el tradicional concierto de Navidad en la Iglesia Castrense de San Francisco de Ferrol, en un acto de acceso libre hasta completar aforo, para aquellas personas que deseen asistir.

El concierto estará dividido en dos partes. Comenzará con la coral del Club Deportivo Social y Cultural de la Armada “El Montón” de Ferrol “Diciendo Cantares”, que interpretará el siguiente repertorio de canciones de temática clásica y navideña: “Compañeira” de, J. Dominguez; “Zarzarrosa”, de H. Werner; y las tradicionales “El Abeto” y “Duerme el niño Jesús” de Alemania y de Hawai respectivamente. La coral estará dirigida por Pascual Montesinos Orts.

A continuación, la Unidad de Música del Tercio del Norte, agrupación musical con más de 150 años de historia, interpretará los temas “Cerca de ti Señor “con arreglo de L. García Cortizas, “Last Chistmas” Wham, con arreglo de A. Watkin, “Poco Allegreto” de J. Brahms, “Unas Navidades en España”, de L. García Cortizas, “Esencia Galega”, de L. García Cortizas, y “We wish you a Mambo Christmas”, de E. Morales. La dirección correrá a cargo del subteniente Pedro Vicente Pina Requena y del comandante Luis García Cortizas.

Por último, y como es tradicional, la coral y la Unidad de Música interpretarán villancicos y canciones populares de manera conjunta.