Más de 700 deportistas se dan cita en Ferrol en la 2ª jornada de la Liga Gallega de Karate

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, y el presidente de la Federación Gallega de Karate, Óscar Lafuente, anunciaron en el palacio municipal la celebración de la jornada 2 de la Liga Gallega de Karate en la ciudad de Ferrol, en la que participarán 717 deportistas.

El evento se desarrollará este sábado 20 de diciembre, en el pabellón municipal de A Malata, y en él convergerán las modalidades de kata, para-karate y kumite en diferentes categorías, de manera que los deportistas juvenil, cadete y júnior competirán entre las 09:00 a 14:30 horas, y los pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil de 16:30 a 21:00 horas.

Aldrey indicó que cada año crece la participación y los más de 700 participantes pertenecen a un total de 38 clubes, de ellos tres con sede en la ciudad departamental: Grupo Bazán, Bunkai e Renbukan.

Además, indicó el edil, se contará también con participación de otros siete equipos de la comarca, y completan la inscripción un club asturiano y tres portugueses. Por su parte, Lafuente detalló que habrá seis tapices de competición para que la jornada sea lo más ágil posible. Esta cita en Ferrol, apuntó, “estase a converter en cita obrigada” y es “unha competición moi bonita porque comprende todas as categorías de base”.

El presidente de la Federación agradeció al Ayuntamiento su colaboración la animó a todos los aficionados a que se acerquen a la Malata para acompañar a los deportistas.

La competición se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube de la Federación y de la plataforma web Karate Scoring Karate Scoring