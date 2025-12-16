Más de 700 deportistas se dan cita en Ferrol en la 2ª jornada de la Liga Gallega de Karate

El concejal de Deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, y el presidente de la Federación Gallega de Karate, Óscar Lafuente, anunciaron en el palacio municipal la celebración de la jornada 2 de la Liga Gallega de Karate en la ciudad de Ferrol, en la que participarán 717 deportistas.
El evento se desarrollará este sábado 20 de diciembre, en el pabellón municipal de A Malata, y en él convergerán las modalidades de kata, para-karate y kumite en diferentes categorías, de manera que los deportistas juvenil, cadete y júnior competirán entre las 09:00 a 14:30 horas, y los pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil de 16:30 a 21:00 horas.
Aldrey indicó que cada año crece la participación y los más de 700 participantes pertenecen a un total de 38 clubes, de ellos tres con sede en la ciudad departamental: Grupo Bazán, Bunkai e Renbukan.
Además, indicó el edil, se contará también con participación de otros siete equipos de la comarca, y completan la inscripción un club asturiano y tres portugueses. Por su parte, Lafuente detalló que habrá seis tapices de competición para que la jornada sea lo más ágil posible. Esta cita en Ferrol, apuntó, “estase a converter en cita obrigada” y es “unha competición moi bonita porque comprende todas as categorías de base”.
El presidente de la Federación agradeció al Ayuntamiento su colaboración la animó a todos los aficionados a que se acerquen a la Malata para acompañar a los deportistas.
La competición se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube de la Federación y de la plataforma web Karate Scoring Karate Scoring