Giselle Tais, refuerzo de invierno para el Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol contará con una nueva jugadora más a la vuelta de las navidades, la ala-cierre brasileña Giselle Tais, para aportar “calidad, carácter y competitividad al equipo”, para la segunda vuelta de la competición en la Segunda División.

Así lo confirmaba a última hora de la tarde del martes la entidad ferrolana, contando con experiencia en su Brasil natal en clubes como Resenhas FC, Pato Branco, Pinda Futsal o San José, pero también en otros grupos de la Segunda División española como el AD Ceuta o el CD Camoens.

Esta jugadora estaba siendo seguida por la junta directiva del Valdetires Ferrol desde hace varias semanas, consiguiendo concretar su incorporación. Su debut en enero sobre la pista dependerá de tener solucionado el transfer y trámites burocráticos.

“Hasta luego” de la capitana Carol Senra

Unas horas antes, el Valdetires Ferrol también confirmaba que su capitana Carol Senra no podrá seguir defendiendo la camiseta del equipo en esta temporada, tras ya no poder disputar los últimos partidos al trasladar su residencia fuera de Galicia, por motivos laborales.

No se trata de una despedida definitiva de la jugadora ferrolana, ya que espera poder regresar a la ciudad para la próxima temporada y reincorporarse al Valdetires Ferrol.