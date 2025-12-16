Firmado el convenio colectivo de Navantia hasta 2029, con mejoras salariales y de condiciones laborales

La comisión negociadora formada por el comité intercentros de Navantia y la dirección de la empresa ha firmado el convenio colectivo 2022-2029, que fue ratificado por la plantilla el pasado mes de octubre.

El convenio contempla una subida salarial progresiva, con incrementos anuales superiores al IPC, e introduce mejoras «sustanciales» en materias como clasificación profesional, condiciones de trabajo y mecanismos de rejuvenecimiento de plantilla, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la compañía y reforzar su competitividad en los sectores de defensa, construcción naval y energías verdes.

«Hoy estamos de enhorabuena. Hemos firmado el convenio colectivo hasta 2029, un convenio muy trabajado por el que quiero dar la enhorabuena a toda la comisión negociadora. También es un convenio muy necesario, que responde a los desafíos que tenemos por delante, con gran carga de trabajo en todas las zonas geográficas y la necesidad de atraer y retener talento. Hoy es un día de satisfacción para todos», ha declarado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

En la misma línea, la presidenta del comité intercentros, Cristina García Baena, ha subrayado los beneficios de este acuerdo para las plantillas. «Ahora nos toca ponernos manos a la obra para ejecutar todos estos procesos salariales y todos estos hitos económicos que van a marcar este nuevo camino«, ha dicho. «Vamos a hacerlo trabajando conjuntamente de la mano de la dirección. Estoy convencida de que va a ser un magnífico comienzo de año para todos los compañeros y compañeras y que va a ser un grandísimo convenio«, concluyó García Baena.

CC.OO. VE «MAGNÍFICO» EL CONVENIO

CC.OO. de Industria, que ha calificado de «magnífico» el convenio firmado, ha vuelto a insistir en la importancia de empezar a negociar de «manera urgente» un plan industrial que atienda las necesidades de cada uno de los centros y que acometa las necesarias inversiones en las instalaciones.

El sindicato también ha reclamado al grupo de construcción naval acordar un plan de empleo que contemple las necesarias incorporaciones para atender la carga de trabajo que está comprometida y la que está por llegar.

COMITÉ DE FERROL

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz (MAS), subrayó que la firma del convenio pone fin a un largo proceso negociador y reclamó la aplicación inmediata de las medidas recogidas en el acuerdo.

«Por fin se firma el convenio colectivo, después de tres años de intensas y duras negociaciones y dos meses después de que los trabajadores y trabajadoras avalaran los textos definitivos«, señaló.

Díaz instó a la dirección a agilizar aspectos clave como el plan de salidas, que permitirá la jubilación anticipada de 104 trabajadores con 61 años cumplidos antes de final de mes, así como la publicación de las nuevas tablas salariales, los sistemas de promoción profesional y la eliminación de los niveles de entrada para los nuevos ingresos.

El representante sindical valoró el acuerdo como «un gran día«, aunque advirtió de que «queda mucho trabajo por delante», tanto para desarrollar el contenido del convenio como para abordar la negociación del plan estratégico de la compañía.

En este sentido, defendió que, junto al convenio, son fundamentales las políticas de empleo, inversión y garantía de carga de trabajo en todos los centros.

Finalmente, Díaz destacó el papel de la plantilla, especialmente en la ría de Ferrol, y su capacidad de movilización durante el proceso negociador. «Sin el apoyo de los trabajadores no habría sido posible sacar adelante este convenio«, concluyó.