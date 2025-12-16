Así ven las casas de apuestas las opciones del Celta en la Europa League

Compartir Facebook

El Celta de Vigo ha vuelto a colocar a Galicia en el panorama futbolístico del continente. El equipo de Balaídos logró clasificarse, con una séptima posición en LaLiga, para la Europa League, nueve temporadas después. En esa ocasión (2017), el Celta logró alcanzar las semifinales y se quedó a un gol, en el mítico Old Trafford, de llegar a la final. ¿Pueden los celestes repetir o incluso mejorar esa gesta? Vamos a analizar cuáles son las previsiones de las casas de apuestas, un buen referente en el mundo deportivo, en la segunda competición continental.

Disputadas las primeras jornadas de la competición, donde las apuestas en directo han situado en una mayoría de ocasiones al club vigués como favorito, llegan también los primeros análisis a largo plazo. Es decir, sobre las posibilidades que tendría cada equipo de ganar o llegar lejos en la competición. Una cosa está clara: el Celta está fuera

del grupo de favoritos. No es ninguna sorpresa, si bien es un dato que permite al aficionado crearse unas expectativas reales acerca de cuál será el camino de su equipo. En cualquier caso, este termómetro no es cien por cien fiable y hay muchos casos de plantillas a las que daban muy pocas opciones y que han acabado llegando muy lejos.

Entonces, ¿quiénes son los favoritos para ganar la Europa League? El principal candidato es el Aston Villa de Unai Emery. Cuartofinalista de la pasada edición de la Champions, éste es un aval más que suficiente para presentarse en este torneo “menor” como el gran aspirante al título. Su mal inicio en la Premier, contrarrestado por una racha espectacular, no le ha privado de mantener este privilegio durante todo lo que se lleva de competición. Las cuotas para el Villa en agosto estaban en torno a 5 a 1, cantidad que se ha mantenido hasta ahora.

La alternativa a los ‘Villanos’ viene de la Serie A. La Roma, subcampeón en 2023, cuenta con la historia y el siempre gen competitivo del fútbol italiano. Pese a que la Liga de Campeones era su objetivo, los chicos del Olímpico tienen que conformarse con competir en el segundo escalón. El cambio es importante, pues pasan de ser un equipo secundario a convertirse en uno de los favoritos. Su triunfo se paga 9 a 1. El aficionado romanés sueña con volver a levantar un título continental cuatro años después de la Conference de 2022.

En una posición muy parecida estaría el Porto, principal representante de la Primeira Liga de Portugal. Un habitual en Champions que tiene que encontrar su sitio en los estadios de la Liga Europa. Su presencia en la tercera plaza del ranking de favoritos es significativa, pues hasta la duodécima posición no encontramos un equipo que no pertenezca a las cinco grandes ligas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia).

El Betis, principal representante español

El segundo grupo de favoritos está comandado por el otro representante español, el Real Betis. El equipo del Benito Villamarín vive una etapa dorada y sueña con repetir una final europea. En 2025 jugaron el último partido de la Conference, donde cayeron ante un Chelsea superior.

La cuota a favor de los béticos está en torno a los 10 puntos, una valoración muy parecida a la de Olympique de Lyon y Nottingham Forest. La situación del club francés es muy particular, ya que fue descendido de forma administrativa por parte de la Federación Francesa. Un recurso le ha mantenido en la Ligue 1. En cualquier caso, esto no afectaba a su participación en competición europea, aunque sí que hubiera cambiado notablemente sus posibilidades. Respecto a los británicos, vuelve a Europa un clásico. El Forest ganó la Copa de Europa en 1978 y 1979; y llevaba casi tres décadas sin salir de Reino Unido.

El Celta, lucha por los cuartos

Conocidos los seis equipos mejor posicionados, según las previsiones de las casas de apuestas, ¿dónde estaría el Celta? El conjunto gallego, que ha realizado una firme apuesta por la cantera se sitúa entre la novena y undécima posición de este ranking, con una cuota próxima a los 20 puntos. Es decir, la previsión es que alcance los octavos de final. Superar esa ronda estaría fuera de las expectativas iniciales, aunque no sería en absoluto una sorpresa; ya que la diferencia de cuotas con rivales de mejor previsión es reducida (17 a 20)

El Lille francés y el Stuttgart alemán estarían en una posición similar a la de los vigueses; mientras que por delante se quedan Friburgo y Bolonia, de la Bundesliga y Serie A respectivamente. Tras estos once equipos, la brecha se amplía.

Al igual que las estadísticas están para romperlas, de acuerdo con el dicho futbolístico, las cuotas son solo números. Marcan una tendencia que se convierte en previsión; pero en los torneos de estas características juegan factores, como la suerte del sorteo o el estado físico y deportivo de cada equipo en un momento determinado. Así que el Celta puede afrontar su participación en la Europa League sin presión y con mucha ilusión.