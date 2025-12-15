La Xunta impulsará la construcción del nuevo Centro de investigación e innovación de la industria inteligente EI3 en Ferrol

Compartir Facebook

La Xunta de Galicia impulsará la construcción del nuevo Centro de Investigación e Innovación de la Industria Inteligente EI3 en el Campus de Ferrol a través del Plan de infraestructuras universitarias.

El Consello de la Xunta aprobó este lunes el convenio para conceder a la Universidade da Coruña 2,81 M€ con el fin de iniciar las obras de este edificio, que viene a consolidar la especialización del Campus Industrial de Ferrol, el primero que fue acreditado cómo tal en España.

La previsión de la UDC es licitar la obra, situada en la avenida de Esteiro, en el primer semestre de 2026 y finalizarla a finales de 2029. Se trata de una infraestructura singular en el campo de la ingeniería industrial y naval que contará con la equipación singular necesaria y permitirá la creación de un polo de innovación de fabricación aditiva de la Industria 4.0 capaz de desarrollar proyectos estratégicos y tractores en el campo de la ingeniería, la innovación y el diseño.

El objetivo es liderar iniciativas tractoras en las áreas de especialización del Campus Industrial de Ferrol, como la ingeniería naval y offshore, la robótica, la gestión de procesos industriales o hidrógeno verde aplicado al sector marítimo, entre otras. El coste estimado total del edificio es de 15M €. Para garantizar el desarrollo económico del proyecto, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional destinará una inversión de 5,6 M€ para el EI3 a través de dos anualidades del Plan de infraestructuras universitarias, la presente y la del año 2026. La cuantía restante hasta completar los 15 M€ necesarios se canalizará a través de fondos europeos.