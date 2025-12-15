Leche Celta recibió el galardón COFER a la empresa del año 2025

Compartir Facebook

La importante labor de Leche Celta desde su fundación hace 36 años en Campolongo (Pontedeume) ha sido reconocida este lunes con el galardón de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER) a la empresa del año 2025, en un acto de entrega celebrado este lunes en las instalaciones del Casino Ferrolano.

Al acto acudieron, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira de Medio Rural de la Xunta de Galicia, María Jesús Gómez Rodríguez; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la diputada provincial responsable de Medio Ambiente, Ana Rosa García; la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros o la vicerrectora de la Universidade da Coruña, Ana Ares.

Cristóbal Dobarro: “Leche Celta muestra fortaleza y buena gestión”

El presidente de COFER, Cristóbal Dobarro, afirmaba que este reconocimiento “pone en valor una trayectoria empresarial de éxito, con futuro y arraigo en nuestro territorio”, contribuyendo al desarrollo social de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Leche Celta “encarna de manera ejemplar” estos valores “de manera sólida y consolidada”, con una facturación de 300 millones de euros “lo que da muestra de su fortaleza y su buena gestión.”

Su impacto en la comarca se traduce también en más de 400 trabajadores, más de la mitad de ellos en la planta de Pontedeume, destacando su apuesta por la comarca en su próxima inversión de 20 millones de euros para modernizarla y ampliarla.

En su intervención, también hacía mención a su fusión con Clum, que dará lugar a un nuevo grupo llamado EcoRural “que será el mayor en la industria láctea y será estratégica para Galicia.”

Javier Bretón: “Leche Celta seguirá apostando por el entorno”

El director general de Leche Celta, Javier Bretón, mostraba su agradecimiento al recibir el galardón de manos del presidente de COFER y del alcalde de Ferrol. Un reconocimiento “que pone en valor el trabajo de Leche Celta desde hace más de tres décadas” y que les refuerzan para “seguir apostando por el entorno y por la sostenibilidad.”

Al mismo tiempo quería hacer un agradecimiento especial al Concello de Pontedeume “por su apoyo en estos 36 años”, además de por la apuesta por el crecimiento de la empresa y permitir que en 2030 puedan crecer sus instalaciones en un 50% sobre la base ya existente, en un proyecto “importante e ilusionante para ser el grupo gallego más importante.”

María José Gómez Rodríguez: “Este recoñecemento pon en valor o traballo e a aposta social polo rural”

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, destacaba la importancia del sector lácteo en Galicia “e está personalizada en Leche Celta”, en un reconocimiento “que pon en valor o traballo e a aposta social polo rural.”

Leche Celta merece este premio “polos 36 anos, converténdose nun referente galego, cunha visión de futuro sólida”, también poniendo en valor la fusión con Clum, la cual “fortalece a transformación do sector lácteo galego, sendo punteiro en España e en Europa.”

Rosa Ana García: “Leche Celta ten unha forma de entender o rural”

La diputada provincial responsable de Medio Ambiente, Ana Rosa García, quería en primer lugar, disculpar la ausencia del presidente Valentín González Formoso. En cuanto a Leche Celta se refería a la empresa galardonada como “unha forma de entender o rural”, creciendo desde su comienzo “cunha aposta pola calidade, mantendo a súa aposta cun vínculo coas familias”, sin olvidarse de la “mirada posta no medio ambiente.”

Pedro Blanco: “Leche Celta é un dos piais do leite galego”

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, afirmaba que los premios de COFER “son un elemento imprescindible” para poner en valor a Ferrolterra, Eume y Ortegal “honrando a industria e o emprendemento.”

A nivel personal, reconocía que a la empresa galardonada le tenía un “particular cariño” al proceder de Monfero “e sei o que significa Leche Celta”, convirtiéndose en estos 36 años “nun dos piais do leite galego”, apostando por la innovación, calidad de desarrollo sostenible “e sendo clave para moitas familias.”

Definía la fusión con Clum como “un paso valente e necesario”, con un peso fuerte para España en un sector estratégico “nun dos mellores momentos dos últimos anos.”

José Manuel Rey Varela: “Leche Celta está no corazón das familias de Galicia”

Cerraba este acto el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacando que Leche Celta “pon Ferrol e comarca no lugar que se merece”, en un premio que su director general “está encantado de recibir xa que é de Canido y Leche Celta está no corazón das familias en Galicia.”

La empresa galardonada “marca a transformación en Galicia” desde el inicio de sus actividades hasta el día de hoy, haciendo un especial recuerdo a su fundador Antonio Marchal.

Este galardón a Leche Celta llega en un momento de la fusión con Clum “que servirá para unir o sector productivo.”