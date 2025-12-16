El Museo Naval de Ferrol celebra una nueva sesión infantil ilustrada

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una actividad gratuita que cuenta con el apoyo de CITES FERROL.

Una vez más, el Museo Naval de Ferrol como espacio ILUSTRADO de gran referencia del Ferrol del siglo XVIII, la época más gloriosa de la ciudad, organiza una sesión única con la colaboración de CITES FERROL.

Un evento que también refuerza la Candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial entre el público más joven. Tras el éxito de la primera sesión celebrada en el mes de abril y, de manera muy especial, el próximo lunes 22 de diciembre, el museo abrirá sus puertas entre las 11 y las 13:30 horas para acoger una divertida actividad dirigida a los niños entre 5 y 10 años.

La actividad, que es gratuita, consistirá en una pequeña VISITA GUIADA al museo, un taller de maquillaje ilustrado y otro de camafeos de la época, además bailarán, jugarán y finalizarán la sesión con un rico chocolate con churros.

Las plazas son limitadas, por lo que es preciso hacer una inscripción previa enviando un mensaje escrito de whatsapp al número 678 466 120, indicando el nombre completo del niño o niña participante.

El Museo Naval de Ferrol es uno de los espacios más singulares y objeto de orgullo de la ciudad. Inaugurado el 5 de marzo de 1986, está ubicado dentro de la base Naval de Ferrol, en el antiguo Cuartel de Presidiarios conocido como Sano Campio y proyectado en 1765. Muestra de una manera única la vinculación de la Armada con la ciudad.

Con este tipo de iniciativas, el Museo se muestra como un espacio siempre abierto a los ferrolanos y las ferrolanas, así como a todos los visitantes que se acercan a nuestra ciudad y se suma al objetivo de convertir a Ferrol en el primero destino ilustrado de España.