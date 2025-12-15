“Vamos a hacer”, “estamos haciendo”, “hemos hecho”–(Enrique Barrera Beitia)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Enrique Barrera Beitia

Todos los gobiernos locales empiezan su andadura transmitiendo a la ciudadanía el mensaje “vamos a hacer esto y esto”, y la terminan con “esto es lo que hemos hecho, y estamos haciendo esto otro”. En ese tramo final, por supuesto, la oposición se encarga de recordar “lo que no habéis hecho” y “lo que no vais a hacer”, por lo que no debe ser noticia que en Ferrol se repita esta secuencia, aunque si cabe reflexionar sobre los ritmos de esta transición.

La ejecución presupuestaria del tercer trimestre, de acuerdo con los propios informes municipales, indica que se ejecutó el 10,71 % de las inversiones reales, aproximadamente 7.5 millones de los casi 70 que están a disposición del grupo de gobierno, unos datos peores que los registrados en la etapa anterior, con una alcaldía socialista en minoría.

Cuando han transcurrido treinta y uno de los cuarenta y ocho meses del mandato, se está iniciando el derribo de la muralla del Arsenal, la primera obra que realmente podemos considerar de enjundia. Todo apunta a que también se ejecutarán las inversiones en las instalaciones deportivas de A Malata antes de las próximas elecciones locales, mientras cabe descartar ya la creación del necesario polígono industrial, y casi podemos decir lo mismo de la urbanización del Sánchez de Aguilera. Son las cuatro actuaciones más importantes para nuestra ciudad, a las que tal vez deberíamos añadir una quinta: el saneamiento de la zona rural.

Es obvio que el gobierno local ha dejado transcurrir demasiado tiempo, porque hace escasas semanas que nos enteramos de que licitarán la primera de las tres fases, así que los primeros movimientos de obras seguramente los veremos antes de las elecciones, pero nada más; un retraso este, que sólo se puede explicar por una dinámica de trabajo falta de ritmo.

Las candidaturas del PP en nuestra ciudad se caracterizan por perfiles moderados y amables para no molestar y movilizar a la izquierda, pero en mi opinión tienen una amplio margen de mejora en capacidades de gestión. Puede ser por vagancia, por tener un alcalde a tiempo parcial, o por razones que se me escapan, pero desde luego no es por falta de dinero porque han aumentado la recaudación, ni por falta de medios, porque tienen nada menos que once asesores, ni por obstruccionismo de la oposición, porque el PP gobierna con mayoría absoluta. Pero es que incluso en las tareas de mantenimiento del tejido urbano empiezan a normalizarse los problemas. Los contenedores de vidrio y papel tardan en retirarse, se cierra la Oficina de turismo, supongo que por no cumplir las expectativas, y cuando hay vecinos que se manifiestan en protesta por el estado de las aceras, en vez de mandar la brigada de obras se manda a la policía para identificarlos.

Como ferrolanos, debemos alegrarnos que las buenas noticias para nuestra ciudad ya no vengan sólo del gobierno central a través de los encargos navales, sino desde la propia sociedad civil ferrolana, que acelera en la creación de nuevas empresas relacionadas con la reformas habitacionales, la hostelería o el comercio.