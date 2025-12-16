Club Arco Narón suma 3 Oros, 2 platas y 2 bronces en el Cto Galego indoor 2025

Compartir Facebook

Este fin de semana en Corme se celebró el Campeonato Galego indoor 2025. El Round clasificatorio del campeonato servía también como la 5ª y última jornada de la Liga galega de Sala 2025.

El Round (disputado en jornadas de mañana) cumplió 2 funciones: Obtener puntuaciones para la Liga y a la vez hacer los cortes y distribuir a los que lo superaban, ya en jornadas de tarde en los Encuentros Individuales finales (eliminatorias) que eran los que proclamaban a los distintos Campeones de Galicia.

Club Arco Narón consiguió inscribir un total de 11 deportistas, distribuidos en 7 categorías distintas. Nuevamente el sábado competían las categorías hasta 15 años, Alevín e Infantil (sub15), dejando para la jornada del domingo a los Cadetes (sub18), Juniors (sub21) y Senior.

JORNADA DEL SÁBADO

Recurvo Alevín Hombre (11-12 años)

Saul Gómez Vázquez 266+272 = 538, 2ª posición provisional, pasaba el corte, superaba cómodamente, 6-0 la ronda de 1/4 de final, caía de forma sorpresiva en semifinales 4-6, aunque finalmente en la lucha por el bronce vencía 6-0 y conseguía la 3ª plaza final -BRONCE-

Recurvo Alevín Mujer (11-12 años)

Alba Oca Barreiro 267+263 = 530, 2ª posición provisional, pasaba el corte, vencía su semifinal 6-0 y llegaba hasta la final, en donde se enfrentaba a la orensana Seoane (1ª del round), 1-7 para la orensana le daban no obstante a Alba la 2ª plaza final -SUBCAMPEONA GALEGA-

Recurvo Infantil U15 Mujer (13-14 años)

Paula Pérez Díaz 179+179 = 358, 2ª posición provisional, pasaba el corte y ya en semifinales le tocó emparejarse con su compañera Adriana. Encuentro igualado que solo se solventó en las 3 últimas flechas, 4-6, lo que la obligó a entrar en la lucha por el bronce contra E. García de A Rua (1ª del round). Un contundente 6-0 le otorgaba la 3ª posición final -BRONCE-

Adriana Rodríguez Soto 187+138 = 325, 3º plaza provisional, pasaba el corte y vencía 6-4 su semifinal contra su compañera Paula. Se plantaba en la final contra U.Goyanes de Cambre, un contundente 6-2 le daba la 1ª plaza final -CAMPEONA GALEGA-

JORNADA DEL DOMINGO

Recurvo Cadete U18 Unificado (mixto)

Lúa Teijeiro Aneiros 272+259 = 531, 1ª posición provisional, pasaba el corte. En semifinales le tocó contra su compañera Iria a la que superó 6-4 en un encuentro muy igualado hasta el final. Se plantaba en la final contra su también compañera de club, Lía.

Fue una final de infarto ya que se llegaba tras los 5 sets con un empate 5-5, por lo que finalmente el título autonómico se debería dilucidar a ¡¡1 sola flecha!! (la más cercana al centro ganaba). Mucha tensión. La flecha de Lua impctó en el 9 mientras que la de Lía se iba al 8. De esta forma tan emocionante para todos los presentes, Lúa se situaba en la 1ª posición final -CAMPEONA GALEGA-

Lía Lage Pernas 257+244 = 501, 2ª plaza provisional. Pasaba el corte y se plantaba en semifinales contra M. Villarroel de Pontevedra. Encuentro igualado que se decantó 6-4 para la naronesa que de esta forma alcanzaba la final contra su compañera Lúa. Tal como ya se comentó finalísima empatada. Pocos centímetros separaron la flecha de Lía de la más cercana al centro de su compañera. De esta forma Lía conseguía la 2ª plaza final -SUBCAMPEONA GALEGA-

Iria Zaragoza López 233+214 = 447, 4ª posición provisional. Superaba el corte y ya en semifinales caía 4-6 ante su compañera Lúa. En la lucha por el bronce un 2-6 en contra le otorgaba la 4ª plaza final



Lorena Quintela Anidos 98+161 = 259. No pasaba el corte y se clasificaba en la 6ª posición final

Recurvo Junior U21 Unificado (mixto)

Elías Montenegro Dopico 277+277 = 554 (2ª mejor puntuación absoluta de todos los participantes senior y veteranos), se situaba en la 1ª posición provisional. Pasaba el corte y accedía directamente a semifinales en donde se enfrentaba a la coruñesa S. Neira a la que venció 6-0.

Pasaba de esta forma a la final contra el también coruñés P. Álvarez. Otro 6-0 a favor de Elías lo situaba en la 1ª posición final -CAMPEÓN GALEGO-



Recurvo Senior Mujer

Cristina Barreiro López 188+143 = 331, no le permitía pasar el corte y se situaba en la 12ª posición final

Recurvo Senior Hombre

Bruno Oca Justo 175+207 = 382. Se situaba en la 28ª posición provisional. Pasaba el corte y en la ronda de 1/16 se emparejó con el coruñés M.A. López (5º del round). 0-6 para el coruñés, no obstante las puntuaciones de Bruno en este encuentro le permitieron ascender hasta la 17ª posición final

Muy buenos resultados, tanto en títulos autonómicos finales como en puntuaciones válidas para la Liga Galega, para los alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco en la prueba más importante de la temporada indoor del calendario galego.



7 puestos de podio de 11 participantes es todo un éxito para el club. 3 Oros, 2 platas y 2 bronces han sumado al extenso palmarés del club a 3 nuevos Campeones Galegos y 2 Subcampeones