Se procedió al encendido, en la Plaza de España, del árbol de Nadal compuesto por botellas de vidrio

La plaza de España cuenta desde este lunes, día 15 de diciembre, con un árbol de Navidad de 10 metros de altura compuesto por botellas de vidrio y que permanecerá en la plaza hasta pasadas las fechas festivas formando parte de una campaña informativa de Ecovidrio con la que se pretende fomentar el reciclaje y concienciar sobre la importancia de colaborar y facilitar la recogida selectiva de un material que se puede reciclar infinitas veces.

A las seis de una tarde lluviosa se dieron cita en la plaza la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez y el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela; a los que acompañaban la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; la directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, María José Echevarría; los ediles populares José Tomé y Arán López; así como representantes de Ecovidrio. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, saludó la iniciativa, que viene a complementar la ambiciosa iluminación festiva instalada en la ciudad, así como la programación de Nadal. Hace falta destacar que, en el entorno del árbol se instalaron cuatro iglús vinilados con la imagen de Papá Noel y de los Reyes Magos, y una carpa -disponible esta tarde de 17:00 a 20:00 horas- atendida por monitores medioambientales que ofrecen información sobre la recogida de residuos y que invitan a los visitantes a participar en juegos de preguntas y en tres en línea.

Por su parte la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, animó al conjunto de la ciudadanía a apostar por el reciclaje en general, y de los residuos de vidrio en particular, en las fechas navideñas pues es una época en la que se llegan a generar hasta el 20% de los desechos anuales de este tipo.

La responsable autonómica incidió en que el sistema de recogida separada de envases de vidrio es el modelo más eficaz, eficiente y sostenible ambientalmente. En esta línea, recordó que Galicia está en una buena posición en cuanto al reciclaje de este tipo de residuos -con una tasa que ronda el 85%, muy por arriba del objetivo nacional fijado para este año en el 70%-, pero animó al conjunto de la población a seguir esforzándose en este campo para que prácticamente la totalidad del vidrio sea reciclado, evitando así la extracción de más materias primas de la naturaleza. La conselleira apeló a la conciencia de la población en general en estas semanas de reuniones familiares -en las que suele aumentar el consumo de comida, bebidas y otros productos que se entregan como regalos- y recordó la relevancia de reducir el desperdicio alimentario, de ser responsable a la hora de comprar los distintos productos, de ver la manera de reaprovechar ciertos materiales -como el papel de regalo- para no generar residuos innecesarios y de depositar los distintos desechos en el contenedor correcto para facilitar el trabajo de las empresas gestoras de residuos y reducir costes.