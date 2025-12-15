Se procedió al encendido, en la Plaza de España, del árbol de Nadal compuesto por botellas de vidrio

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, saludó la iniciativa, que viene a complementar la ambiciosa iluminación festiva instalada en la ciudad, así como la programación de Nadal. Hace falta destacar que, en el entorno del árbol se instalaron cuatro iglús vinilados con la imagen de Papá Noel y de los Reyes Magos, y una carpa -disponible esta tarde de 17:00 a 20:00 horas- atendida por monitores medioambientales que ofrecen información sobre la recogida de residuos y que invitan a los visitantes a participar en juegos de preguntas y en tres en línea.
Iniciativa
El árbol de Nadal 7R de Ecovidrio -de 10 metros de altura y formada con 2.000 botellas de vidrio reciclado- es una acción de concienciación que se enmarca en la campaña informativa de la entidad para fomentar el reciclaje de envases de vidrio en el Nadal. De hecho, permanecerá en la plaza de España de Ferrol hasta que finalicen las fiestas navideñas. De este modo, la Xunta, el Ayuntamiento de Ferrol y Ecovidrio colaboran en la concienciación de la población -de una manera tanto lúdica cómo técnica- de la trascendencia de reciclar correctamente, especialmente los residuos de vidrio. El objetivo también es incrementar la proporción de recogida de esta fracción y su calidad así como aclarar dudas sobre la separación selectiva y lo que se debe depositar en el iglú verde, indicando los principales errores que comete la ciudadanía en este sentido.
Actividades en paralelo
El encendido del árbol de Nadal 7R contó con actividades en paralelo como lo reparto de regalos -bolsas para el reciclaje de vidrio y pequeños acebos- y acciones de concienciación y educación mediante actividades dirigidas -como un juego del tres en raya adaptado a la campaña- en una carpa que contó con educadores ambientales. La mayores, se instalaron en la plaza cuatro iglús para la recogida de vidrio con la imagen de los Reyes Magos y de Papá Noel que permanecerán hasta el final navideño para dar servicio a los hosteleros y particulares de la zona y ahondar en la sensibilización sobre un idóneo reciclaje del vidrio.