Música para salvar vidas-( Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro )

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

“Música para salvar vidas» es una organización sin ánimo de lucro que une a España y Uganda a través de la educación, la cultura, el arte y especialmente la música y la danza y que presenta el objetivo de rehabilitación, educación y apoyo a niños y niñas en situación de vulnerabilidad hasta que puedan obtener una vida profesional digna.

“Una comunidad vibrante, llena de esperanza, talento y superación” que encuentra su resonancia también en Mondoñedo, “uno de los pueblos más bonitos de España”, situado na Mariña Central, no Camiño do Norte, que bordea la región cantábrica con su historia milenaria. La música y la danza son los hilos conductores y fuente de recursos de la ONG gracias a conciertos, espectáculos y el talento de los artistas que a ella se vinculan, comprendiendo y manteniendo la capacidad transformadora del arte musical, como también un día lo consideró el Doctor Abreu obteniendo resultados musicales excelentes en Venezuela, donde surgieron excelentes profesionales que hoy son figuras de excelencia en el panorama de la música académica a nivel mundial.

Si bien, ahora, esta hermosa “melodía de esperanza” nos conduce a Uganda, donde el ritmo se convierte en la más bella sinfonía en viva conexión con la naturaleza, el alma, la comunidad, los ancestros y los dioses del más allá, invocando con fuerza la fertilidad y la protección.

En Mondoñedo y en la Finca de San Antonio, o “Santiño Probe” pero Doctor de la Iglesia y “Arca del Testamento”, se llevó a cabo una Cena Solidaria en beneficio de “Música para Salvar Vidas” contando con la actuación del grupo ABBA TAANO, integrado por cinco voces entre las que se incluyen las de su director, Ssenteza Derrick y que “a capella” ofrecen “góspel y mucho más”, realizando paralelamente una gira por A Mariña que concluye este día 7 en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro: “ Voces de Uganda que revolucionan el góspel africano en Europa”. Magnífica iniciativa.