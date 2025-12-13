Fin de año en Santa Emilia–(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Compartir Facebook

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

La próxima gala que tendrá lugar en el mindoniense Palacete de Santa Emilia ‒casa indiana construida en 1924‒será el próximo sábado día 27 de diciembre, cuando sonará “ el alma del Barroco”, la selecta música de este período de corte aristocrático que se recrea en su plenitud a través de los compases de grandes compositores como Händel, considerado una de las figuras cumbre de la historia y uno de los compositores más influyentes de la música occidental; Telemann, el más prolífico de su tiempo y el más popular de ellos en vida y J. S. Bach, la cumbre, uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, hasta el punto que su muerte en 1750 determina el fin de esta etapa para dar comienzo otra nueva, el clasicismo.

Bach aglutina en su obra toda la esencia de la música barroca y sus importantísimas aportaciones a la música académica occidental, tanto teóricas como estéticas, destacándose en este sentido el profundo dramatismo, los contrastes dinámicos, el movimiento y la emoción intensa contenida, capaz de sorprender, conmover y estremecer al público.

Lo que ocurrirá seguramente en Santa Emilia de mano del clavecinista orensano Avelino Vázquez Groba, especialista en bajo continuo, que traerá desde Cambridge su clavicordio adquirido en una antigua iglesia londinense, y de Manuel Morales, especialista en flauta travesera barroca; intérpretes de amplia trayectoria internacional y reconocidos investigadores de la música de este fascinante período que nos transportará a otros tiempos en Mondoñedo: la ciudad “rica en pan, agua y latín; un lugar en donde el tiempo parece detenerse lleno de silencio, tradición, leyendas…convirtiéndose en un escenario casi mágico y un paraíso personal que evoca nostalgia, alegría y la esencia de Galicia” tal y como pronuncia uno de los grandes de nuestra literatura, D. Álvaro Cunqueiro, maestro de la narrativa fantástica‒en todas sus acepciones‒ y gran conocedor de esta energía telúrica de la ciudad que, in crescendo, se acentúa con la música. Y así sea.