A Malata echa el telón del 2025 este domingo con un Racing – Unionistas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

M V.-Este domingo a partir de las 16:00, el Racing Club de Ferrol se medirá al Unionistas de Salamanca en el Estadio de A Malata (Canal Líneal Primera Federación), en un encuentro que será dirigido por el colegiado tarraconense, Gonzalo Romero. Este partido será el último que se dispute en el campo ferrolano en un 2025 marcado por el descenso de categoría y de unos primeros meses en la Primera Federación con más puntos que buenas sensaciones por parte del cuadro racinguista, especialmente cuando juega como local.

Un partido con un marcado carácter solidario

La Fundación Racing Club de Ferrol celebró esta semana una recogida de juguetes, tanto en las oficinas del estadio de A Malata como en un acto en el Centro Comercial Odeón el pasado jueves en el que estuvieron presentes los jugadores del primer equipo, Álvaro Peña, Edgar Pujol y Azael. Una iniciativa que tendrá su punto álgido en el partido de este domingo, donde en las puertas de acceso al estadio se podrán depositar juguetes y libros para que ningún niño se quede sin su regalo estas Navidades.

Despedir el año con una alegría en A Malata

Con las bajas de Tejera, Artetxe y Álvaro Mardones por lesión y con la del portero Lucas Díaz por sanción, afrontará el Racing este encuentro para el que el técnico Pablo López recupera al extremo David Concha. Los de Ferrolterra buscarán en este encuentro dar continuidad a los buenos minutos ofrecidos el pasado sábado en su visita a Cáceres, pero por encima de todo necesitarán mejorar bastante la imagen ofrecida en A Malata en los últimos encuentros.

A pesar de conseguir una victoria por la mínima ante el Zamora y un empate «in extremis» ante el Mérida, parte de la afición racinguista espera mucho más del juego de un equipo que debe dar un paso adelante en su rendimiento como local si quiere mantener su puesto de play-off de ascenso y acercarse a un CD Tenerife muy sólido en el liderato.

Este encuentro ante el Unionistas parece una buena opción para vencer y convencer, propiciando así que los aficionados se marchen al menos con un buen sabor de boca después de un año en el estadio ferrolano bastante aciago en cuanto a juego vistoso y a veces también a resultados.

El rival

El Unionistas de Salamanca se encuentra situado en media tabla, concretamente en el 11.º puesto con 19 puntos. El conjunto dirigido por Mario Símón se ha repuesto de un mal inicio de temporada, consiguiendo acercarse a puestos más tranquilos de la tabla. Los salmantinos son un clásico de la categoría, tanto de la antigua Segunda División «B» como de la Primera RFEF.

Los charros tienen una buena relación con el estadio de A Malata, ya que en sus tres últimas victorias consiguieron vencer por la mínima al Racing. Para el encuentro de este domingo no podrán contar por sanción con uno de sus mejores atacantes, Gastón Valles. Cuentan con jugadores destacados en defensa como Ramiro Mayor o Víctor Olmedo, quien viene de hacer uno de los mejores goles de la última jornada.

Un equipo correoso, con velocidad en los últimos metros, que a buen seguro y como es tradición, presentará muchas dificultades a un Racing que deberá realizar un gran partido para llevarse el gato al agua en este encuentro correspondiente a la 16.ª jornada de la Primera Federación, el penúltimo antes de un pequeño parón navideño que podría traer novedades en «Casa Racing«.