Cruel e inmerecida derrota de O Parrulo Ferrol a falta de 30 segundos ante Movistar Inter

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Morir cruelmente en la orilla. Eso es lo que le ha pasado a O Parrulo Ferrol este sábado ante Movistar Inter, cayendo por 4-5 a falta de 30 segundos, en la 14ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con los primeros minutos de tanteo entre los dos equipos, con respeto sobre la pista y sin un dominador claro, aunque era Turbi el que mandaba el primer aviso con un tiro cruzado raso desde el lateral del área que se iba rozando el palo.

Los interistas pudieron adelantarse desde el punto de penalti, en una mano dentro del área, pero salía Dennis Berthod a la pista y el portero le adivinaba las intenciones a Javi Mínguez y, casi en la siguiente jugada, Gonzalo Santa Cruz recibe una falta dentro de la otra área y, en esta ocasión, Diogo no perdonaba la pena máxima adelantando a los parrulos.

El Movistar Inter subía sus líneas intentando crear problemas a O Parrulo Ferrol, con Javi Mínguez dando otro aviso con un balón al larguero en un potente disparo desde el borde del área, pero, poco después, Rubén Orzáez demostraba ser el más listo de la clase sorprendiendo con un disparo desde quince metros al ver a Jesús Herrero adelantado para anotar el 2-0.

Con estas distancias, los visitantes empezaban a presionar a toda la pista, con los ferrolanos realizando un buen trabajo defensivo, evitando un tiro de Cecilio desde el borde del área por alto que evitaba Mati Starna con una gran mano y, poco después, también lo intentaba de vaselina, pero el portero parrulo estaba atento.

Los ferrolanos tuvieron opciones para anotar otro más antes del descanso, en una gran jugada personal de Turbi por el lateral que acababa en un tiro raso colocado al palo, obligando a Jesús Herrero a sacar un gran pie, pero con este 2-0 los protagonistas se retiraban a los vestuarios.

Tras la reanudación, el Movistar Inter presionaba a toda la pista nuevamente, con O Parrulo Ferrol centrado en labores defensivas, pero poco tardaba en llegar el 3-0, por medio de Penezio culminando al primer palo una buena jugada de equipo. La alegría duraba poco, porque casi en la siguiente jugada, Cecilio recortaba distancias también en otra jugada colectiva.

Este gol daba alas al Movistar Inter y no tardaba en hacer el segundo con un gol de Javi Mínguez en el borde del área a media altura con un potente disparo, pero, en esta ocasión, eran los ferrolanos los que respondían al os dos minutos en una falta directa en el borde del área con un tiro cruzado raso colocado al palo contrario de Diogo, anotando el 4-2.

Los visitantes tenían que arriesgar, sacando a Pirata como portero-jugador y en una de las primeras jugadas con el juego de cinco provocaban un penalti que Pani no desaprovechaba, a pesar de que Dennis Berthod estuvo a punto de detener el lanzamiento con el pie, al tocar el esférico.

Los nervios iban creciendo y también la fortuna no estaba del lado de los ferrolanos, al empatar el partido Iván Rumbo con un gol en propia puerta al intentar desviar una jugada visitante.

Todo se decidiría en la recta final y, para colmo de males, el Movistar Inter completaba la remontada a falta de 30 segundos con un gol de Raya desde el borde del área en una jugada de saque de banda. Los parrulos iban a por todas en los segundos finales, pero no habría tiempo para más y este 4-5 sería definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 20 puntos, en el 9º puesto de la tabla, a un punto de la zona de Copa de España. Para la próxima jornada, la última de la primera vuelta, los ferrolanos visitarán al Noia Portus Apóstoli, en un partido que se disputará el sábado 27, a las 18:30 horas, en el Pabellón Agustín Mourís (Noia).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Turbi, Rubén Orzáez – también jugaron – Dennis Berthod, Xavi Cols, Iván Rumbo, Novoa, Niko Vukmir y Penezio.

Movistar Inter: Jesús Herrero, Cecilio, Raya, Pirata, Sergio Barona – también jugaron – Chaguinha, Harrison, Javi Mínguez, Pani, Jaime y Dani Colón.

Árbitros: David Urdánoz y Eder Gómez de Salazar, junto con Adrián García como tercer árbitro y Eva López como asistente (Comités navarro, vasco y gallego). Amonestaron a los locales Novoa, Gonzalo Santa Cruz y Mati Starna, como al entrenador Gerard Casas y a los visitantes Chaguinha, Raya, Javi Míguez y Pirata.

Goles: 1-0 Diogo (penalti) min.6, 2-0 Rubén Orzáez min.10, 3-0 Penezio min.23, 3-1 Cecilio min.23, 3-2 Javi Mínguez min.27, 4-2 Diogo min.,29, 4-3 Pani (penalti) min.33, 4-4 Iván Rumbo (propia puerta) min.38, 4-5 Raya min.39.

Pabellón: A Malata.