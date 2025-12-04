Narón abre este venres o prazo de inscrición para participar na Cabalgata de Reis 2026

O Concello de Narón abre este venres ás 8:30 horas o prazo para inscribirse na Cabalgata de Reis 2026, unha das citas máis agardadas do Nadal na cidade. A veciñanza poderá presentar as súas solicitudes ata o xoves 11 de decembro ás 13.30 horas, tanto de maneira presencial no Rexistro municipal como a través da sede electrónica. O consistorio lembra que é importante respectar os prazos para garantir a participación no sorteo público.
Coma en edicións anteriores, a convocatoria inclúe dúas modalidades: a destinada a grupos, formada por un adulto e ata tres menores de entre 3 e 12 anos, e a dirixida a paxes, reservada para mozos e mozas de entre 11 e 16 anos. En total ofértanse 36 prazas para grupos e 9 para paxes, ás que se engadirán tamén varias prazas de reserva que permitirán cubrir posibles baixas de última hora.
O sorteo realizarase o venres 12 de decembro ás 12.00 horas no Salón de Plenos do Concello, nun acto aberto ao público. Desde o goberno local subliñan que a participación cidadá é clave para manter o espírito desta celebración, que cada ano reúne a centos de familias e contribúe a encher de ambiente festivo as rúas de Narón. O concello anima a todas as persoas interesadas a inscribirse e formar parte dunha das tradicións máis queridas do Nadal naronés.