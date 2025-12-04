Activo en Galicia el plan ante el riesgo de desbordes del caudal de los ríos por fuertes lluvias

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) para monitorizar el nivel de los ríos por posibles desbordamientos puntuales ante la previsión de lluvias intensas durante los próximos días.

Actualmente, se encuentran en seguimiento el río Cambeda, al paso por el municipio coruñés de Vimianzo y el río Cádavo en el municipio coruñés de Fene.

Por ello, la Xunta recomiendan a la población adoptar las medidas de autoprotección.