La ola de gripe, al alza pero con intensidad baja en Galicia

La ola de gripe continúa en Galicia al alza pero con intensidad baja, tal y como ha informado la Consellería de Sanidade en base su informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 24 al 30 de noviembre.

Respecto a la semana anterior, se ha registrado un aumento en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 16,2%. Esta tasa se sitúa en 83,8 consultas por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, la tasa de consultas ha aumentado en todos con excepción del de mayores de 80 años, en el que ha permanecido estable. El grupo con la mayor tasa de consultas sigue siendo el de 0 a 4 años con 192,2 consultas por 100.000 habitantes, si bien en esta semana el mayor incremento se ha producido en el grupo de 20 a 59 años (del 26,1%).

En cuanto a las áreas sanitarias, el aumento de la tasa de consultas se ha producido en todas excepto en las de A Coruña, Santiago y Ferrol. Destaca el aumento del área sanitaria de Vigo, que es del 84,7%.

El virus de la gripe tipo A sigue siendo el predominante, afectando en mayor medida a la población de mayor edad. Por ello, causa también un mayor número de hospitalizaciones.

A este respecto, en la última semana ingresaron 249 personas con gripe confirmada, un 6% menos que en la semana anterior (234 ingresos). Por grupos de edad, la tasa únicamente no aumenta en los grupos de cinco a 19 años y de 20 a 59 años. Destaca además el incremento observado en el grupo de 0 a 4 años, que cuadriplicó su valor y pasa a ser el tercer grupo con la tasa más elevada por detrás de los grupos de 60 a 70 años y de 80 y más años.

Por área sanitaria, la tasa de ingresos ha aumentado en todas excepto en las de Coruña y Ourense, donde ha descendido un 26,7% e un 14,1% respectivamente. Los mayores incrementos se han producido en las áreas de Vigo (46,7%), Pontevedra (33,6%) y Ferrol (31,4%).

En lo que va de temporada de gripe se han notificado 1.316 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.

PRUEBAS DE ANTÍGENOS

Por otra parte, recogen también que la red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade traslada que en la última semana las tasas de dispensación de antigripales y de pruebas de antígenos aumentaron un 12,5% y un 27,4% respectivamente.

En base a estos datos, avanzan que para la próxima semana es probable que se alcance el nivel medio de intensidad de la ola epidémica.