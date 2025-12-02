CLUERGAL celebra su 15 aniversario en el Edificio CIS de A Cabana, Ferrol

Compartir Facebook

El Clúster de Energías Renovables de Galicia (CLUERGAL) cumple 15 años desde su creación y lo celebrará este martes, 2 de diciembre, con un acto al que asistirá el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto con la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y el subdelegado del gobierno de A Coruña, Julio Abalde, entre otras autoridades.

Estos serán recibidos por el presidente de CLUERGAL, José Ramón Franco, a las 12,30 horas en el Edificio CIS de A Cabana, Ferrol. Durante dicho evento se hará entrega de diferentes reconocimientos a precursores y colaboradores del desarrollo de las energías renovables en Galicia.

Entre otras autoridades que asistirán a este acto de celebración se encuentran el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, la vicerrectora de la Universidad de A Coruña,el director xeral de Formación Profesional y de la Fundación Semana Verde de Galicia, el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, así como los alcaldes de Abadín y Ortigueira.