Ale de Paz estará en las semifinales del Mundial de fútbol sala tras imponerse a Marruecos

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Mejor casi imposible para la selección española en los cuartos de final del primer Mundial de fútbol sala de la historia que se está jugando en Filipinas, tras imponerse este lunes por un contundente 6-1 a Marruecos, con la participación de la jugadora de Neda que milita en el Poio Pescamar, Ale de Paz.

España tenía encarrilado el partido ya en el primer minuto y medio, con uno de los hattricks más rápidos que se recuerdan, conseguido por Irene Córdoba, culminando tres buenas jugadas colectivas. El primer gol lo anotaba a los 14 segundos, el segundo a los 29 y el tercero en el minuto y medio.

Esto dejaba KO a Marruecos, que veían como la goleada podía ser mucho mayor en esta recta inicial al tener las españolas varias ocasiones claras de gol, lo que las obligaba a cambiar de estrategia y empezar a jugar de cinco con su portera-jugadora, consiguiendo recortar distancias con un gol de Laftad.

Tras la reanudación, España seguía con el control total del juego e Irene Córdoba pasaba del hattrick al póker de goles con un nuevo gol tempranero, a los 25 segundos, que cortaba toda posible reacción marroquí, con un control total del juego y que daba otros dos goles más, por medio de la herculina Martita y cerraba la cuenta Irene Samper, para dejar el marcador en el definitivo 6-1.

Con este resultado, España está ya en las semifinales del Mundial, en una eliminatoria que tendrá lugar este viernes a las 13:30 horas, en donde se verán las caras ante las ganadoras del partido de cuartos de final entre Brasil y Japón que se disputará este martes.