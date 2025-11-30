Domingo de pesadilla canaria para el Baxi Ferrol

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Lo que parecía que iba a ser un cómodo partido para el Baxi Ferrol, acabó siendo una auténtica pesadilla, tras caer por 93-81 en su visita al Spar Gran Canaria, en la 8ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón La Paterna (Las Palmas de Gran Canaria).

Las ferrolanas empezaban con una racha anotadora totalmente demoledora, con una primera canasta de Elena Rodríguez bajo el aro, a lo que se sumaba el primer triple de Blanca Millán y otra canasta de Dalayah Daniels, obligando al técnico local a solicitar el primer tiempo muerto del partido. Parecía que las cosas no cambiaban, porque rápidamente el Baxi Ferrol doblaba su marcador hasta empezar con un contundente parcial de 0-14, pero, a partir de este momento el Spar Gran Canaria tomaba la iniciativa del juego, guiadas por Merceron y Richardson, recortando poco a poco la distancia para ponerse 15-19, algo que ponía en alerta a las hoy visitantes que volvían a tirar de efectividad para cerrar el primer cuarto 19-29.

El partido seguía con la misma dinámica de remontada canaria en el segundo cuarto, no tardando mucho en recortar estos diez puntos de desventaja y poniéndose por primera vez por delante en el marcador con el 35-34 a falta de 6:30. Esto era un golpe psicológico importante para ambos equipos, con la flechita para arriba de las canarias y un Baxi Ferrol que se encontraba en problemas y no los daba solucionado, mientras que las canastas caían a ambos lados de la pista, con el Spar Gran Canaria yéndose por delante al descanso 52-50.

El tercer cuarto se confirmaba la pesadilla ferrolana con un parcial de 10-0 para las locales que acabaría siendo decisivo e incluso llegaron a estar 14 puntos abajo en el marcador. Las canarias solo tenían dos rotaciones, con Merceron, Contell y Richardson jugando todo el partido, mientras que Estebas solo descansó dos minutos, pero parecían no pagar este peaje físico, no solo logrando mantener las distancias, sino también irse a los últimos diez minutos por delante 76-67.

Se llegaba a un último cuarto en el que podía pasar de todo, la ventaja no era insalvable y el Baxi Ferrol tenía opciones de remontar, ante un Spar Gran Canaria que se quedaba sin rotaciones al ver su quinta falta Kamara y George, pero las locales conseguían mantener la dinámica anotadora, mientras que a las ferrolanas no les salía nada, ni los lanzamientos de triples, ni los tiros libres en los momentos decisivos de estos últimos minutos, por lo que, finalmente las canarias conseguían su primera victoria de la temporada por 93-81.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 12º puesto de la tabla, con 3 victorias y 5 derrotas. Para la próxima jornada que será este miércoles, las ferrolanas visitarán al Movistar Estudiantes, en un partido que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Antonio Magariños (Madrid).

Spar Gran Canaria: Merceron (32), Estebas (7), Contell (11), Richardson (22), George (13) – también jugaron – Virjoghe (2) y Kamara (6).

Baxi Ferrol: Erjavec (0), Millán (11), Daniels (14), Rodríguez (3) y Joiner (10) – también jugaron – Sánchez-Ramos (0), Samson (6), Sotolova (14), Melia (20) y Joris (3).

Árbitros: Paula Lema Parga, Juan Morales García Alcaide y Sergio del Val Nuño. Excluyeron, por cinco faltas, a las locales Kamara y George.

Parciales: 19-29, 33-21, 24-17 y 17-14.

Pabellón: La Paterna (Las Palmas de Gran Canaria).