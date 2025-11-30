Un mermado BBCA masculino no logra la remontada ante el Maristas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Tanto va el cántaro a la fuente que al final rompe. Este podría ser el resumen del partido del sábado para el BBCA masculino, tras caer en su visita al Maristas por 73-65. Nuevamente la plaga de lesiones que asola al equipo, lo dejaba muy mermado, sin Brais, Pita, Fuertes, Pevi, David, Nico, Adrián y Mario; a lo que había que sumar que Pelayo, Coira e Isma están a medio recuperar, así era el panorama con el que se presentaban en esta jornada.

El partido comenzaba bien para los intereses ferrolanos, hasta el 8-8 a falta de 5:56 las cosas fluían, pero un monumental atasco ofensivo, sumado a una desastrosa defensa, hacían que Maristas le endosara un durísimo 17-4 que dejaba el marcador al final del primer cuarto en 25-12.

El segundo cuarto fue claramente ferrolano, se ponen los departamentales a defender con una intensidad que Maristas no puede superar y solo un triple sobre la bocina desde casi medio campo de los coruñeses maquilla el cuarto dejando el marcador 37-25.

Tras el paso por el vestuario se vio la mejor versión de los ferrolanos, arengados por el cuerpo técnico, los jugadores salieron a comerse al rival, un 2-10 en menos de tres minutos obliga a los coruñeses a pedir un tiempo muerto para tratar de remediar la situación, el resto del cuarto transcurre igualadísimo y termina 52-50 con todo abierto para la disputa del último acto.

El último cuarto empieza con un buen arreón de los coruñeses que toman hasta 10 puntos de ventaja, 62-52, a lo que los ferrolanos son capaces de reaccionar hasta colocarse 62-60 a falta de 4:08 para el final, pero. a partir de aquí, la buena gestión y el acierto de los coruñeses no pudo ser igualada por los ártabros que muy agotados, y faltos de frescura y acierto fueron incapaces de lograr otra machada.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: Sande (7), Isma (17), Rivas (14), André (2) y Diatta (18) – cinco inicial – Unai (3) Pelayo (0), Paulo (0), Jorge (0), Coira (0), David González (4)