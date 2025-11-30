Un mermado BBCA masculino no logra la remontada ante el Maristas

30 noviembre, 2025 Dejar un comentario 115 Vistas

El BBCA celebrando su victoria en el derbi | Cedida

Tanto va el cántaro a la fuente que al final rompe. Este podría ser el resumen del partido del sábado para el BBCA masculino, tras caer en su visita al Maristas por 73-65. Nuevamente la plaga de lesiones que asola al equipo, lo dejaba muy mermado, sin Brais, Pita, Fuertes, Pevi, David, Nico, Adrián y Mario; a lo que había que sumar que Pelayo, Coira e Isma están a medio recuperar, así era el panorama con el que se presentaban en esta jornada.

El partido comenzaba bien para los intereses ferrolanos, hasta el 8-8 a falta de 5:56 las cosas fluían, pero un monumental atasco ofensivo, sumado a una desastrosa defensa, hacían que Maristas le endosara un durísimo 17-4 que dejaba el marcador al final del primer cuarto en 25-12.

El segundo cuarto fue claramente ferrolano, se ponen los departamentales a defender con una intensidad que Maristas no puede superar y solo un triple sobre la bocina desde casi medio campo de los coruñeses maquilla el cuarto dejando el marcador 37-25.

Tras el paso por el vestuario se vio la mejor versión de los ferrolanos, arengados por el cuerpo técnico, los jugadores salieron a comerse al rival, un 2-10 en menos de tres minutos obliga a los coruñeses a pedir un tiempo muerto para tratar de remediar la situación, el resto del cuarto transcurre igualadísimo y termina 52-50 con todo abierto para la disputa del último acto.

El último cuarto empieza con un buen arreón de los coruñeses que toman hasta 10 puntos de ventaja, 62-52, a lo que los ferrolanos son capaces de reaccionar hasta colocarse 62-60 a falta de 4:08 para el final, pero. a partir de aquí, la buena gestión y el acierto de los coruñeses no pudo ser igualada por los ártabros que muy agotados, y faltos de frescura y acierto fueron incapaces de lograr otra machada.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: Sande (7), Isma (17), Rivas (14), André (2) y Diatta (18) – cinco inicial – Unai (3) Pelayo (0), Paulo (0), Jorge (0), Coira (0), David González (4)

Lea también

Victoria sanadora para el Valdetires Ferrol en su visita al Mioño

El Valdetires Ferrol se reencuentra con las buenas sensaciones en unas de las canchas siempre …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *