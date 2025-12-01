Valdoviño encenderá la iluminación de Navidad el viernes día 5

Compartir Facebook

Valdoviño volverá a contar con iluminación en cascada y árboles luminosos en la casa del ayuntamiento, casa de la cultura y oficina de turismo.

La Concejalía de Servicios ultima estos días la instalación del alumbrado de Navidad en las principales vías de la localidad, y esta semana, completará los trabajos con la colocación de las luces en las farolas de la AC-566 a su paso por la Puerta del Sol.

Así, a los tradicionales arcos, se sumará también la iluminación en cascada en los edificios de la casa del ayuntamiento y de la casa de la cultura, y la colocación de árboles luminosos en estos puntos y un tercero en las cercanías de la oficina de turismo.

El objetivo es, como en años anteriores, activar el alumbrado de Navidad este viernes 5 de diciembre, contribuyendo así a crear el ambiente propio de estas fechas tan especiales.